Sede da Prefeitura de Pontal realiza ação contra a dengue

Fotos: Divulgação

Servidores públicos que atuam no Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, sede da Prefeitura de Pontal do Paraná, paralisaram o trabalho por alguns minutos e se reuniram na manhã desta terça (21) para uma ação integrante da campanha estadual “Paraná Contra a Dengue”.

Realizada de 18 a 25 de novembro em todo o estado, a campanha envolve os municípios e cada um desenvolve suas ações, sempre incentivando os servidores a atuar como agentes multiplicadores dos cuidados que devem ser adotados no combate a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e com a proteção do próprio corpo contra a dengue, chikungunya e zyka.

A equipe de Agentes de Combate à Endemias (ACE), da Secretaria Municipal de Saúde, detalhou que no ano epidemiológico 22/23 foram realizadas 1.888 notificações e 1.039 casos foram confirmados, com dois óbitos. Já no período 23/24 (em andamento) foram feitas 28 notificações.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde de Pontal do Paraná, Jéssica Emelyn dos Santos Gaudêncio, são aproximadamente 47 mil domicílios na cidade e mais de 21 mil visitas foram realizadas entre janeiro a agosto. “As visitas são rotativas com ciclos de três meses. Cada imóvel foi visitado pelo menos duas vezes nesse período. Há muitos imóveis fechados. Por isso é importante dizer que o problema não é exclusividade do setor público, é um problema de todos”, informou coordenadora. “Dessa forma buscamos agora maior envolvimento dos nossos servidores para que atuem como agentes multiplicadores de informação, de cuidados, do combate aos focos do mosquito, da destinação correta do lixo, da limpeza dos quintais e de tudo o que pode ser feito em nossa cidade na guerra contra o mosquito”.

Dia D estadual nesta quarta-feira

Na quarta (22), o Governo do Estado promove o Dia D, a partir de uma mobilização em Londrina e durante a semana os municípios realizam suas ações, sempre em busca de conscientizar a população, sob supervisão das Regionais de Saúde.

A campanha estadual sugere nesse período aos municípios a realização de ações como mutirões de limpeza, atividades pedagógicas, produção de materiais para meios de comunicação (tv, rádio, internet e outros) e eventos direcionados ao envolvimento da população e profissionais de saúde no combate ao vetor transmissor. Outra medida é reforçar a integração de setores da administração municipal como Saúde, Educação, Obras, Urbanismo e Assistência Social.

Dia D Nacional no sábado, 25

A Lei 12.235/2010 institui o penúltimo sábado do mês de novembro como o Dia Nacional de Combate à Dengue. O período marca também o aumento do risco de transmissão das arboviroses Dengue, Chikungunya e Zika. O objetivo é a redução das condições de proliferação do mosquito transmissor Aedes Aegypti.