Novos equipamentos vão gerar postos de trabalho já neste ano na TCP

Aquisição de 11 RTGs deve ser responsável pela abertura de 65 das 100 novas vagas para operadores que serão abertas até o fim de 2023

Nesta quarta-feira (22), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá recebeu 11 novos RTGs. Os guindastes para movimentação de contêineres partiram da China com destino a Paranaguá no dia 8 de outubro e foram transportados já montados a bordo do navio. Com a aquisição dos equipamentos, 65 novos postos de trabalho para operadores de transtêineres serão criados.

Também serão abertas 35 novas vagas para operadores de Terminal Tractors (TTs), equipamento utilizado para transportar contêineres entre navio, pátio, armazém e ferrovia. Com assinatura da compra no mês de agosto, a TCP adquiriu 17 novos TTs com previsão de chegada para o mês de dezembro.

“A abertura de 100 novos postos de trabalho para operadores vem para suprir a nossa demanda operacional e logística, garantindo um aumento de produtividade para o terminal e a oferta de mais oportunidades para a população parnanguara”, destaca Washington Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP. Atualmente, o terminal é o maior empregador de Paranaguá e conta com mais de 1,4 mil colaboradores.

A compra dos novos RTGs e dos TTs pela TCP faz parte de um pacote de investimento de R$ 370 milhões, que deve ser realizado até o final deste ano. Entre os projetos já concluídos estão a eletrificação de dois RTGs que operam na linha férrea, a construção de uma nova subestação de energia modelo GIS (subestações isoladas a gás), entre outros.

Considerado o maior corredor de exportação de frango congelado do mundo, a TCP também deve concluir até o final de 2023 a ampliação do número de tomadas de seu pátio reefer, de 3.572 para 5.126, aumentando sua área destinada ao armazenamento de contêineres com controle de temperatura.

RTGs e TTs de última geração

Os 11 novos RTGs adquiridos pelo terminal são fabricados pela empresa chinesa ZPMC. Eles possuem altura de elevação de 21,2 metros, permitindo uma capacidade de empilhamento de 6+1, e conseguem içar 41 toneladas. “Com os novos equipamentos, o número de RTGs da TCP sobe de 29 para 40, um aumento substancial de 38% no nosso parque de transtêineres, o que vai assegurar uma ampliação na produtividade e uma maior confiabilidade da retaguarda de operação de navio”, explica o gerente de manutenção da TCP, Fernando Henrique Carneiro Reis.

Os RTGs também estão equipados com novas tecnologias de segurança, como o mapeamento de pilha a laser e um sistema anti-levantamento de carreta, o que evita acidentes nos casos em que o contêiner fica travado na carroceria de um caminhão.

Já os novos TT, modelo KT2i 4×2, fabricados pela empresa polonesa Kalmar, têm capacidade para transportar até 85 toneladas de carga e possuem uma autonomia de três dias de operações ininterruptas, o dobro do período de trabalho dos veículos em uso no terminal. “A atualização da frota de Terminal Tractors da TCP trará mais eficiência às operações do terminal, bem como deve garantir maior segurança aos nossos colaboradores”, explicou o superintendente de operações e segurança, Nicolas Wang.

Os veículos adquiridos pela TCP contam com sistemas de proteção (ROPS e FOPS) e reforços estruturais na cabine, que garantem maior segurança para os colaboradores. Além disso, os modelos oferecem maior conforto e ergonomia aos motoristas, graças às cabines com ampla visibilidade, assentos reguláveis e amortecimento pneumático. O levantamento elétrico da cabine também facilita os serviços de manutenção. Além da compra dos TTs, a TCP pretende adquirir mais 27 terminal trailers (semirreboques do caminhão) para complementar a frota.