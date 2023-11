Pontal entrega títulos de propriedade e anuncia construção de 50 moradias

Fotos: Divulgação

O Programa Habita Mais Pontal do Paraná (Habita+PPr) foi lançado oficialmente na quarta (22), no Centro Municipal de Capacitação, em Praia de Leste, como parte da agenda comemorativa dos 28 anos da cidade.

Durante o evento, o prefeito Rudão Gimenes assinou o edital de publicação da licitação que prevê a construção das primeiras 50 casas do programa de habitação social e popular implantado pela atual gestão.

Acompanhado da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, da secretária municipal de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, Nega Borges, da procuradora-geral Vergínia Mara Pedroso, de secretários municipais e de centenas de pessoas no auditório, o prefeito também anunciou o lançamento do projeto Habita Servidor Público, viabilizado aos servidores municipais que ainda não possuem casa própria, e também realizou a entrega de mais de 130 títulos de propriedade para moradores da Figueira, no Balneário Shangri-lá, comunidade que há mais de dez anos reivindicava a regularização fundiária no local.

Descrevendo as políticas públicas implantadas até o momento na área de habitação, o prefeito agradeceu toda a equipe de trabalho e lembrou o compromisso assumido de construir casas e, na reforma administrativa, criar uma secretaria comprometida com habitação e regularização fundiária.

“É um dia histórico para nossa cidade. Regularizamos uma área ocupada há mais de dez anos e lançamos um programa habitacional que há mais de dez anos não se fazia. Viemos para fazer a diferença, reorganizar nossa cidade, transformar a realidade e mudar a vida das pessoas. Construir uma casa e dar segurança pra quem mora de que ela terá um comprovante de endereço para apresentar no posto de saúde, na creche, na escola, isso é trazer dignidade e dar esperança de dias melhores, é semear o bem”, disse emocionado o prefeito.

Ele também confirmou que esse é o primeiro passo para um grande projeto. “Queremos na sequência junto à Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) e Governo Federal atingir nossa meta de 300 casas”, afirmou Rudão.

TÍTULOS DE PROPRIEDADE: Além do anúncio da construção de 50 novas casas, um dos momentos mais emocionantes do evento foi a entrega de mais de 130 títulos de propriedade a moradores da comunidade Figueira, de Shangri-lá, que contou também com a presença dos vereadores João Carlos do Rosário (Barriga) e Elinete Guimarães Rocha.

NOVAS CASAS: A licitação para construção das novas está prevista para 12 de dezembro deste ano. Serão casas de 42m² com lage, dois quartos, cozinha e sala integradas, com tanquinho na parte de trás, com muros nas laterais e calçadas com toda a dignidade para uma família morar. Os locais são áreas de interesse público no Balneário Pontal do Sul e a ampliação do programa deve levar futuras construções a outras regiões da cidade.

O lançamento do Programa Habita + PPr é uma iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania – criada em 2023 com objetivo de promover politicas visando a habitação social e popular na cidade – e participação da Secretaria de Projetos e Planejamento Urbano.