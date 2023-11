Surfista master local de Shangri-lá vence no Paraná e em Santa Catarina

Surfista local do balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, Márcio da Veiga, de 47 anos, segue tendo um ano de 2023 com resultados tão expressivos na categoria master que já fala em disputar todas as etapas do Campeonato Brasileiro de Surf em 2024. Entre 29 de novembro e 2 de dezembro, o compromisso será em Balneário Camboriú-SC, em mais uma etapa do Brasileiro Master.

O pontalense compete na categoria Grand Master, para atletas acima de 40 anos, e na categoria Kahuna, para surfistas com mais de 45 anos. Esse termo, Kahuna, é um título que se dava no Havaí a um sacerdote, mestre ou conselheiro. Daí a adoção do surf ao termo ‘master’ para os atletas mais veteranos.

PARANAENSE: Da Veiga lidera atualmente o ranking na categoria Grand Master e aguarda homologação da Federação Paranaense de Surf (FPS) sobre a realização de mais uma (e última) etapa de 2023 para se tornar o campeão paranaense deste ano. O título ele já trouxe para Shangri-lá quando venceu o Paranaense em 2022, na categoria Grand Master.

CATARINENSE: Com os bons resultados e a liderança tranquila no ranking do Paraná, o negócio é beliscar uns resultados no estado vizinho. Em 18 de novembro, ele venceu uma das três etapas do Campeonato Catarinense. Primeiro lugar no São Chico Eco Festival, disputado em São Francisco do Sul. O resultado conta pontos no Ranking da Prainha. Na soma, Da Veiga é o campeão da Kahuna 2023 depois de vencer a 1ª etapa, ficar em 3º lugar na 2ª etapa e conseguir o 2º lugar na 3ª e última etapa. Na categoria Grand Master ele competiu em apenas uma etapa, mas conseguiu o primeiro lugar. E assim o pontalense é cada vez mais figura conhecida também na cena catarinense. Sem contar os tantos outros torneios que venceu na Ilha do Mel e litorais afora durante sua carreira.

SURF CHALLENGE: No quintal de casa, venceu recentemente o Surf Challenge em duas categorias, a Master e a Grand Master. O evento foi disputado nas ondas de Ipanema em 22 de outubro, válido pela 5ª etapa do Circuito Paranaense de Surf, com supervisão da FPS e apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes Cultura Lazer e Juventude.

Vivendo um dos melhores momentos da carreira, ele fez questão de registrar agradecimentos e diz que são vários. À Prefeitura de Pontal do Paraná, onde atua como diretor geral da Guarda Civil Municipal e membro da Defesa Civil; e ao prefeito Rudão Gimenes (praticante de surf e parceiro nas ondas); à Secretaria Municipal de Esportes Cultura Lazer e Juventude; às pranchas Ledoux Surf; MV Corretora de Imóveis; Magic Island Wax (parafinas ecológicas e biodegradáveis); Leandro Nolasco; Surf Até Velhinho e AntiSocial Streetware.