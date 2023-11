1º Festival Afrolip acontece neste final de semana, em Shangri-lá

O 1º Festival Afrolip (Afrodescendentes do Litoral do Paraná) será realizado neste sábado (25) e domingo (26), como parte da agenda de eventos em comemoração aos 28 anos de Pontal do Paraná. Será no ginásio de esportes da Escola Municipal Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho (Rua Corais, 935) no Balneário Shangri-lá, das 13 às 18 horas.

Idealizado para o formato feira, o festival terá apresentações de alunos das escolas municipais e estaduais, estandes ofertando comidas típicas afro, tranças, exposição de artesanato, apresentações musicais, ações e promoção à saúde e muito mais.

A iniciativa é da Prefeitura de Pontal do Paraná, através das secretarias municipais de Educação e de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania. Além de marcar a semana do 20 de novembro (Dia Nacional da Consciência Negra), o objetivo é incentivar a conscientização das pessoas sobre o combate ao racismo mostrando o trabalho e as conquistas do Afrolip, programa educacional criado para desconstruir o racismo estrutural.

“Vamos reunir a comunidade e as crianças para disseminar conhecimento também à população de outras cidades que virá nos visitar”, avisa a professora Edicélia Maria dos Santos Souza, servidora pública da Secretaria de Educação de Pontal na área de educação especial e na Secretaria de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, criadora do Afrolip.

INOVADOR E INCLUSIVO: Pontal do Paraná trata o tema desde a educação infantil. O programa começou com uma pesquisa sobre casos de racismo nas escolas municipais, tornando Pontal do Paraná um dos primeiros municípios do Brasil a tratar o tema da desconstrução do racismo e da inclusão nas escolas públicas.

A metodologia foi incorporada pela Secretaria Municipal de Educação e é desenvolvida nos CMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil) e também na formação de docentes, que passam a replicar conhecimentos inclusivos que tornaram a cidade referência na mediação de conflitos e inclusão social na escola.

HOMENAGEM: O projeto inédito e pioneiro que trabalha a desconstrução do racismo em sala de aula ainda na infância em Pontal do Paraná recebeu homenagem, através de sua coordenadora, da Assembleia Legislativa do Paraná, através de proposição do deputado estadual Renato Freitas (PT). De acordo com a coordenadora, outras cidades já manifestaram a intenção de conhecer o Afrolip e o trabalho pode vir a ser entendido através de prefeituras e de futuras parcerias com o Governo do Estado, que estão em estudo.

Atualmente o trabalho pedagógico é realizado em Pontal do Paraná no Colégio Estadual Professora Maria Helena Teixeira Luciano (Shangri-lá), Colégio Estadual Cívico Militar Hélio Antônio de Souza (Praia de Leste) e Colégio Estadual Paulo Freire (Praia de Leste). A coordenação ouve e encoraja os estudantes, abrindo canais para debater, denunciar e combater o racismo.

EMPODERA: Convidado pela organização do 1º Festival Afrolip, o grupo Empodera realiza junto com o evento um encontro de empreendedorismo feminino. Mulheres do grupo se inscreveram também para reservar estandes que terão alimentação, artesanato e exposição de produtos.