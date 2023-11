Árvore das crocheteiras de Guaratuba serve de modelo para cidade do interior

A Árvore de Natal das “Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba” estreou neste sábado (25), às 20h, ao lado do quiosque Por do Sol, na Praça dos Namorados. A novidade deste ano foi a ausência de representantes da Prefeitura, que não compareceram para receber o presente. As amigas entregaram, então, o lindo trabalho à comunidade e aos convidados ali presentes.

É o quarto ano consecutivo da árvore de crochê, que sempre fica montada até o primeiro domingo depois do Carnaval, data que marca o final da temporada de turismo. A árvore é um ponto turístico, principalmente à noite, no local onde tem um belo pôr do sol da baía de Guaratuba. É um point instagramável, um local para bater fotos e compartilhar. Turistas de muitos lugares do país todo registram sua visita a Guaratuba com uma pose em frente à árvore. Esse compartilhamento leva a imagem de Guaratuba para longe.

Neste ano de 2023, a árvore do grupo de artesãs está servindo de inspiração para um projeto no município de Florestópolis, na região Norte do Paraná.

Diferente de Guaratuba, na cidade do interior, o projeto conta com total apoio da Prefeitura. Quem viu a árvore em Guaratuba foi Laíse Dias, diretora de Cultura de Florestópolis, que esteve na cidade durante o verão. A ideia virou um projeto da Prefeitura e ainda recebeu recursos da Lei Paulo Gustavo para as s pessoas que participam da sua construção.

Laíse Dias buscou informações e chegou até Silvia Buchalla, moradora do Nereidas, uma das idealizadoras da árvore e que “briga” todos os anos para conseguir um espaço público, pelo menos, para a montagem e a instalação.

Com imagens e informações enviadas por Silvia, a Prefeitura Florestópolis montou uma força tarefa para a construção. Crocheteiras foram mobilizadas e a equipe da Secretaria de Obras ajudou a montar a estrutura de aço. As imagens do trabalho e da árvore montada ainda não temos, mas vamos divulgar assim que chegarem.

“Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba”

Na falta dos representantes do município, árvore foi “entregue” para a comunidade

O grupo existe há 10 anos, no bairro Nereidas, mas hoje tem integrantes que moram no Mirim, Centro, Brejatuba, Figueira, Eliane, Vila Esperança, Cohapar e Coroados.

Todas fazem artesanato: crochê, tricô, bordados, macramê, pintura, escultura, entalhe em madeira, conchas etc. Independente de apoio público, o grupo sempre busca parcerias e tem obtido respaldo mesmo é da comunidade.