Descubra as experiências confirmada para o Salão Nacional do Turismo 2023

O evento contará com representação de 26 estados e o Distrito Federal, destacando as riquezas do turismo brasileiro em cinco grandes temas

Foto: Divulgação

Faltando pouco mais de duas semanas para o Salão Nacional do Turismo, que acontece entre os dias 15 e 17 de dezembro, em na Arena Mané Garrincha, em Brasília, os preparativos estão a todo vapor para apresentar ao público uma variedade de experiências únicas que destacam a diversidade e riqueza do turismo brasileiro.

Com a presença de 26 estados e o Distrito Federal, o evento contará com cinco temas que representarão o turismo brasileiro, entre elas: Turismo de Natureza, Turismo Rural, Sol e Praia, Turismo Cultural e Turismo de Tendências.

O ESPAÇO – A participação dos estados seguirá critérios rigorosos, considerando a categorização no Mapa do Turismo Brasileiro, em A, B, C, D ou E, bem como a relevância de destinos e roteiros trabalhados em projetos do Ministério do Turismo.

Os espaços do evento foram cuidadosamente distribuídos, proporcionando áreas específicas para cada temática e setor. Desde a Área de Credenciamento até o Palco para Shows Nacionais, cada espaço foi pensado para oferecer uma experiência completa aos visitantes, promovendo a interação e a descoberta de novos destinos e experiências, com espaços recursos para instalação de monitores, caixas de som e equipamentos multimidia

IMERSÃO – Os visitantes poderão participar de uma verdadeira imersão nas maravilhas do turismo de natureza. Incluindo o Cicloturismo até o Ecoturismo, passando pela Observação de Aves, de Flora e Fauna, além de incríveis experiências no Turismo de Aventura, Naútico e de Pesca.

Os encantos do campo e da vivência rural não ficariam de fora dos 25 mil m² que sediarão o evento. Serão apresentadas propostas que abrangem desde experiências em áreas rurais tradicionais até o Enoturismo e Turismo de Base Comunitária, podendo se conectar e vivenciar o Turismo Rural de perto.

E para mergulhar no litoral brasileiro, o Salão também trará um espaço especial para quem busca sol, mar e momentos à beira da praia, com direito a Turismo de Luxo e Casamento e Lua de Mel.

Cultura é o que não vai faltar. Para os apaixonados, o evento terá uma programação rica e diversificada. Desde experiências tradicionais até o Turismo Criativo, passando por roteiros que exploram o Patrimônio Histórico, o Cívico, Arqueológico e Religioso.

O futuro do turismo também está em pauta, destacando as novas tendências do país. Serão expostas tendências do Afroturismo ao Etnoturismo, passando pelo projeto Experiências do Brasil Original (EBO), Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – RedeTrilhas – e Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Os visitantes terão a oportunidade de conhecer e se inspirar nas últimas novidades do setor.



Edição do Correio, com informações do Ministério do Turismo