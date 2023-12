Litoral terá dia D contra a dengue em 13 de dezembro

Fotos: Sesa

Representantes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) e dos sete municípios da 1ª Regional de Saúde se reuniram na quarta-feira (29), em Paranaguá, para planejar ações de combate à dengue durante o verão. Participaram também a Defesa Civil, Atenção Primária à Saúde (APS) e Vigilância em Saúde.

Com as temperaturas mais altas a tendência é ocorrer aumento significativo no número de casos, principalmente pelo alto fluxo de pessoas na região, considera a Sesa. De acordo com a secretaria, esta reunião é o start para as ações de enfrentamento que acontecerão ao longo deste período em toda na região litorânea, referente aos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Entre as iniciativas definidas durante o encontro está o reforço das ações de limpeza e mutirões para remoção e eliminação de criadouros, ações educativas para a população e capacitações para as equipes de atendimento.

“Além dessas importantes definições para todo o período de alta temporada, também definimos a data do primeiro Dia D de mobilização contra a dengue no Litoral, que ocorrerá de forma simultânea em todos os municípios da regional no dia 13 de dezembro”, destacou a diretora da 1ª RS de Saúde de Paranaguá, Carmen Moura.

Para a coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte, todas as ações realizadas são essenciais para mobilizar a população. “O Litoral recebe pessoas do Paraná inteiro neste período. É muito importante mobilizar e conscientizar para que o combate e o enfrentamento à doença sejam realmente eficaz”, enfatizou.

“A Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, vai apoiar esta ação tão importante de conscientização para o combate à dengue, principalmente nos pontos onde há uma maior concentração de pessoas, com viaturas e também com o nosso efetivo”, disse o comandante do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Fabrício Frazatto dos Santos.

Boletim – O boletim semanal divulgado pela Sesa nesta terça-feira (28) apresenta 3.522 casos confirmados da doença no Paraná desde o início do atual período epidemiológico. A 1ª RS de Paranaguá soma 272 dessas confirmações, a maioria no município de Paranaguá, com 222 casos, seguido de Antonina (16), Guaratuba (16), Pontal do Paraná (11) e Matinhos (7).