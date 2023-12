Campeonato de skate movimenta agita Matinhos neste domingo

Matinhos recebe o “Street Skama 2k23”. Inicialmente marcada para 26 de novembro, a competição foi adiada por conta do mau tempo e acontece neste domingo (3), a partir das 9h. A organização é da Associação de Skate de Matinhos, com apoio do Prefeitura de Matinhos.

O campeonato terá as seguintes categorias: Mirim; Iniciante; Amador; Feminino Iniciante; Feminino Amador; e Master. As inscrições seguem abertas. Para participar, é preciso acessar o link via QR Code no cartaz oficial. As vagas são limitadas.

O valor da inscrição é R$15,00, mais 1 kg de alimento. É necessário acessar o link, preencher o formulário, efetuar o pagamento via PIX, enviar o comprovante no direct do instagram e a inscrição já está confirmada. A chave PIX é o e-mail [email protected], para Jober Uylton de Carvalho, Caixa Econômica Federal.

O comprovante deve ser enviado por direct no instagram. @‌skama_matinhos. E o quilo de alimento deve ser entregue no credenciamento do evento. Além do campeonato de skate, acontecerá um evento de grafite aberto ao público ao redor da pista. A ideia é movimentar toda a cena no streetwear e trazer mais vida à pista de skate.

O Campeonato Street Skama 2k23 será disputado na Pista de Skate de Matinhos. Maiores informações na página de instagram. @‌skama_matinhos.