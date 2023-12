Portos do Paraná lança Mapa das Comunidades do Litoral Norte

Foto: Portos do Paraná / Divulgação

Comerciantes; representantes municipais e locais; além de marinas e clubes de navegação das cidades de Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e região; receberam as primeiras unidades do Mapa das Comunidades do Litoral Norte do Paraná.

O material, elaborado pela empresa pública Portos do Paraná, foi entregue na última semana de novembro e reúne informações de 65 comunidades entre caiçaras, indígenas, quilombolas e de pescadores artesanais.

O mapa dá suporte a todas as pessoas que utilizam a região do Complexo Estuarino, que engloba a baía de Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, baía das Laranjeiras e a baía dos Pinheiros. “Eu diria que o litoral do Paraná é um grande diamante bruto, que não é conhecido por grande parte do povo paranaense. Aqui é como se fosse o quintal do Paraná, com uma grande reserva de Mata Atlântica, e as pessoas não conhecem o próprio quintal. Muitas vezes vão viajar para a Amazônia, para o Pantanal, mas aqui tem regiões tão ou até mais bonitas que lá”, enfatizou o diretor de Meio Ambiente, João Paulo Santana.

O mapa reúne informações sobre hidrovias, rodovias, estradas e trilhas, além de pontos com restaurantes, pousadas, postos de combustíveis e trapiches. Locais de lazer também estão sinalizados, entre eles: pesca esportiva; trilhas para caminhada; e locais propícios para a prática de surf, bike, mergulho e esportes aéreos. O mapa sinaliza onde ocorrem festas religiosas, musicais e gastronômicas como a tradicional Festa da Tainha; e espaços de fundeios seguros para navegadores.

A empresa pública levou mais de um ano para coletar todas as informações necessárias para a elaboração do mapa. Durante o processo de construção, foram realizadas diversas reuniões entre prefeituras, Capitania dos Portos de Paranaguá, moradores, e grupos específicos como velejadores, pescadores, escoteiros, ciclistas, comerciantes locais, entre outros.

O mapa também compartilha resumos com informações gerais e curiosidades locais. Uma delas é a história do velejador canadense Joshua Slocum, que morou em Guaraqueçaba em 1887, e registrou a primeira volta ao mundo sozinho 11 anos depois.

Um dos colaboradores na elaboração do mapa foi Donyan Greipel, diretor-secretário do Iate Clube Pontal do Sul, que auxiliou informando pontos de ancoragem e detalhes de navegação, bem como algumas dicas para a construção do material. “Eu recebi o mapa impresso, achei que ficou muito legal, o mapa bem didático e apesar de ser lúdico, ele permite uma navegação estimada dos pontos que foram colocados no mapa”, opinou Donyan.

Outra pessoa que recebeu o mapa impresso foi o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Guaraqueçaba, Cassiano Lopes. Ele afirma que entregará as unidades nas secretarias do município e na prefeitura. “O material é muito bom, contém informações completas sobre a região. Ele será de grande valia para divulgação dos atrativos locais e comunidades do nosso município”, destacou o secretário.

Os próximos passos do projeto serão distribuir em novos pontos de encontro do litoral e nas comunidades atendidas pelos portos paranaenses. “O pessoal gostou muito de receber os mapas, principalmente nos restaurantes e hotéis, porque vão poder entregar aos visitantes. Muitos gostaram também das informações sobre rotas de navegação. A nossa meta é entregar os exemplares para o máximo de comunidades possível nos próximos meses para que todos tenham acesso a este material tão rico sobre a cultura e serviços do nosso litoral”, afirmou a bióloga da Portos do Paraná, Jaqueline Dittrich.

O mapa também está disponível neste link.