A Associação dos Protetores de Animais Unidos de Guaratuba (Apaug) promove um bingo beneficente no próximo domingo (10). O objetivo é arrecadar recursos para atender os animais em situação de rua.

O evento acontece a partir das 15h, no salão paroquial da igreja de São José Operário, no bairro Piçarras. As cartolas custam R$ 10,00 e haverá diversos prêmios e brindes. O lanche, vendido também para arrecadar recursos, contará com bolos, pastéis, cachorro quente e bebidas.

No dia 13, quarta-feira da semana que vem, a Apaug, SOS Vira Lata e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizam uma feira de adoção de cães e gatos. Será no Espaço Litoral, na rua Antônio Rocha, a partir das 18h.

Para a adoção é necessário:

Ser maior de 18 anos

Documento de Identidade

Comprovante de endereço