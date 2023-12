Operação Cidade Segura termina com 17 prisões e uma morte de foragido

Foto: Sesp PR / Divulgação

A Operação Cidade Segura 4, deflagrada no Litoral do Estado e em Santa Catarina, prendeu 17 pessoas nesta sexta-feira (8). Um foragido de Matinhos foi morto em Itapema (SC).

A operação coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná teve como alvo facções criminosas que atuam no tráfico dos dois estados. A ação contou com a participação de 350 policiais civis, militares, penais e científicos e aconteceu de forma simultânea em Paranaguá, Colombo, Itapema e Jaraguá do Sul, as duas últimas em Santa Catarina.

As equipes cumpriram 53 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas oito armas de fogo, seis celulares, além de drogas como cocaína, haxixe, maconha e ecstasy. Foram recuperados pouco mais de R$ 1 mil, uma moto furtada e dois coletes balísticos.

A Polícia Penal realizou revistas nas cadeias públicas de Guaratuba e Paranaguá, bem como o encaminhamento de monitorados que estavam violando a tornozeleira eletrônica nesta região. Além disso, foram realizadas 30 transferências de apenados para Piraquara.

“Os policiais trabalharam durante mais de 6 meses para que a operação acontecesse com bons resultados. O foco agora é passar mais segurança para a população”, disse o delegado de Matinhos, Thiago Fachel.

“Cidade Segura” – A primeira fase da operação foi lançada em agosto deste ano, em Curitiba, com foco no policiamento ostensivo.

Quatro pessoas foram presas e dois menores apreendidos e encaminhados à Delegacia do Adolescente. Além disso, mais de 380 veículos foram vistoriados e, destes, 52 autuados por irregularidades. Na segunda fase, a operação aconteceu em Maringá. A ação mobilizou 300 policiais civis e militares, com apoio do efetivo de Curitiba e de . Foram 31 prisões e mais de 130 kg de drogas apreendidos.

Já a terceira edição foi deflagrada no Sudoeste com a prisão de 77 pessoas e apreensão de mais de 100 celulares, drogas, armas e anotações referentes ao tráfico de drogas.

A ação aconteceu simultaneamente em Campo Largo, Francisco Beltrão, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino.

Foragido de Matinhos é morto em Itapema

Foto: PMSC / Divulgação

Ainda na manhã de sexta-feira, um foragido do Paraná morreu durante ação conjunta da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) da PM do Paraná e a PM de Santa Catarina, realizada em Itapema, no Litoral Norte catarinense.

O Marlon Alcântra, de 33 anos, procurado pelo crime de homicídio ocorrido em Matinhos, estava escondido em uma residência no Bairro Morretes. Ao tentar efetuar a prisão, os policiais encontraram o suspeito acompanhado de uma mulher de 20 anos.

Segundo a PM, durante a abordagem, o homem reagiu e disparou contra os policiais, que reagiram. Ferido, ele ainda foi atendido pela equipe médica do Samu, mas não resistiu.

Nenhum policial ficou ferido durante a ação. A mulher, também do Paraná, não possuía mandados de prisão em seu nome e não sofreu lesões durante a operação.

Durante a inspeção no local, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) encontraram um carregador de pistola municiado sob o colchão e uma quantidade de maconha.

Esses itens foram apreendidos para análise. Os policiais envolvidos no confronto prestaram depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Itapema, conforme o procedimento padrão em “casos de uso de força letal”.

Além disso, a ação desta sexta-feira fazia parte de uma operação mais ampla, com 15 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão.

A ação visa desarticular uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas e associação para o crime nos estados do Paraná e Santa Catarina.

A operação continua em andamento, com outros detalhes da investigação ainda não revelados pelas autoridades.