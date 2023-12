Prefeitura reforça que obras em Praia de Leste serão concluídas antes da temporada

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná / Divulgação

A Prefeitura de Pontal do Paraná informa que está mantida a previsão de conclusão das obras de pavimentação e revitalização da Avenida Baronesa do Cerro Azul antes do início da temporada de verão.

A Secretaria de Projetos e Planejamento, informa que trabalha para minimizar os transtornos eventuais durante a execução dos trabalhos na principal via de acesso ao centro do Balneário Praia de Leste. No total, o investimento será de R$ 1.707.314,94, incluindo as novas calçadas, pavimentação asfáltica e iluminação.

Neste início de dezembro teve mais uma semana de trabalho intenso para concluir a etapa das obras de drenagem. Enquanto as galerias são concretadas, prossegue a construção das novas calçadas com piso tátil, drenagem e nova paginação em toda a extensão da via.

O trecho entre a orla da Avenida Aníbal Khury e o entorno na região comercial do calçadão está praticamente concluído. O trabalho nas galerias se concentra na região do cruzamento com a PR 412 e o calçamento já dá cara nova a praticamente metade da via, nos dois lados.

A pavimentação completa da Baronesa do Cerro Azul será a próxima etapa, compreendida entre a Rua Lauro Teixeira Neto e a PR 412. São 9.279m² de obras na avenida. A área da pavimentação asfáltica será de 4.883m², mais 4.396m² de calçadas, incluindo duas faces que ampliam o atual calçadão no centro comercial até as ruas laterais Afonso Camargo e Didio Costa.

Depois de pronta, a área estendida dos calçadões terá piso em paver vermelho em 1.736 m², mais área de estacionamento em paver natural com 483m².