Verão terá máquinas de reciclagem de garrafas e outras ações ambientais

Foto: Ari Dias/AEN

O Instituto Água e Terra (IAT) anunciou uma série de medidas socioambientais para a temporada de verão, a partir do próximo sábado (16) e até o Carnaval. A chamada “agenda verde” conta com distribuição e plantio de mudas de espécies nativas do Paraná, destinação final de resíduos sólidos, desassoreamento, reciclagem, fiscalização intensa e muita educação ambiental.

A principal novidade será a instalação de máquinas de reciclagem de garrafas de plástico e de vidro ao longo da faixa de areia em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Ilha do Mel e Guaraqueçaba, além de Antonina, Morretes e Paranaguá.

O investimento é de aproximadamente R$ 27,5 milhões. A maior parte do orçamento, na ordem de R$ 26,3 milhões, será repassada pelo IAT aos sete municípios do Litoral para intensificar ações de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, desassoreamento e limpeza dos canais, além de outras atividades relacionadas ao órgão, como a fiscalização, licenciamento e educação ambiental.

“Além da coleta de resíduos, a gente tem a parte da drenagem, com o desassoreamento e limpeza de canais nesses sete municípios do Litoral. E, assim como no ano passado, esta edição contará com biodigestores (equipamento usado para o processamento de matéria orgânica como fezes e urina) para evitar a possível contaminação gerada pelos banheiros químicos”, afirma a chefe da Divisão de Resíduos Sólidos e uma das coordenadoras da Operação Verão Maior Paraná, Vera Solange Carpen.

Máquinas recicladoras serão doadas aos municípios

Outra parte dos recursos, cerca de R$ 1,2 milhão, permitirá a instalação de 24 máquinas recicladoras – 12 para garrafas de plástico e 12 para garrafas de vidro. Serão colocadas em Guaratuba (1 par), Matinhos (2 pares), Pontal do Paraná (3 pares), Ilha do Mel (2 pares), Paranaguá (1 par), Morretes (1 par), Guaraqueçaba (1 par) e Antonina (1 par).

“Esse material será reciclado e reaproveitado de diferentes formas, inclusive se transformando em novas garrafas. Tudo o que for recolhido vai diretamente para associações de coletores do Litoral na forma de doação. E, após o fim da temporada, essas máquinas serão destinadas aos respectivos municípios”, diz o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro.

Jogos, coleta e lixômetro

A educação ambiental também será promovida pelo IAT. No “Circuito Ecoespaço Trilha Ambiental do Paraná – Uma Aventura no Litoral, Verão Sustentável” haverá atividades lúdico didáticas entre jogos e gincanas em três pontos fixos – Guaratuba, Matinhos e Ipanema.

Ações recreativas como o tabuleiro que simula o passeio turístico pela Serra do Mar, em que as regras do jogo são referentes aos comportamentos e atitudes corretas e incorretas em relação ao meio ambiente.

“Outra atividade é o dominó ecológico, com 45 peças com imagens de espécies da fauna, flora e de ecossistemas paranaenses para mostrar ao público, de forma divertida, a composição da biodiversidade do Paraná”, destaca a pedagoga, especializada em educação ambiental, Angela Panizi.

Além disso, a diretoria de Patrimônio Natural promete uma série de práticas sustentáveis, com destaque para a distribuição gratuita e plantio de mudas de espécies nativas do Estado; o programa “Um Dia no Viveiro”, em Morretes, para quem quer conhecer a “fábrica de mudas” do IAT; e ações de voluntariado para a coleta de resíduos sólidos nos mangues e restingas nas Unidades de Conservação.

Tudo o que for recolhido será catalogado e contabilizado por meio da instalação de um lixômetro instalado no Aquário de Paranaguá. Já os objetos inusitados encontrados ao longo das varreduras nas UCs ficarão expostos no aquário complementando a campanha educativa.

Foto: Sesp

Fiscalização – Os funcionários do escritório regional do IAT de Paranaguá, responsável por atender o Litoral, também farão mutirões para reforçar a fiscalização ambiental, com equipamentos de medição de poluição sonora, busca por atividades fora do padrão como a pesca irregular e casos de desmatamento irregular.

No Interior do Estado, a fiscalização também ocorre de forma ostensiva, com servidores e agentes fiscais dos diversos escritórios regionais do IAT deslocados para prevenir e combater a pesca predatória, a caça ilegal e preservas as Áreas de Proteção Permanente (APPs).