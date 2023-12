Estado e prefeitura vão investir R$ 9 milhões para modernizar acesso a Pontal do Paraná

O governador Ratinho Junior e o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, assinaram nesta terça-feira (12) um convênio de parceria para obras de melhorias viárias na região de acesso ao balneário de Praia de Leste. O projeto prevê investimentos de mais de R$ 9,1 milhões, sendo quase R$ 8,7 milhões oriundos do tesouro estadual e R$ 456 mil de contrapartidas do município.

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A intervenção envolve mais de dois quilômetros de novas pavimentações com drenagem e que devem reduzir os engarrafamentos que ocorrem na região nos horários de pico. “O entroncamento da entrada de Praia de Leste é sempre um problema no verão, quando há um alto fluxo de veículos, e a ideia é amenizar esse problema em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná tanto para os moradores quanto para os veranistas que visitam as nossas praias”, afirmou Ratinho Junior.

A estimativa é de que a duplicação das vias de acesso desafogue o trecho urbano entre a PR-407, rodovia de acesso às praias a partir de Paranaguá, e a PR-412, que liga a cidade à vizinha Matinhos, também muito utilizada durante a alta temporada.

“Pontal do Paraná é uma cidade que vem crescendo bastante e que está contemplada no planejamento do Governo do Estado para a estruturação do Litoral, que também envolve outras grandes obras como a revitalização da Orla de Matinhos, a construção da Ponte de Guaratuba e a duplicação da Avenida JK”, acrescentou o governador.

Segundo o prefeito de Pontal do Paraná, a intervenção havia sido planejada inicialmente como um binário, com a construção de uma via local paralela à PR-412, mas o projeto passou por ajustes visando maior eficiência. “Após os estudos dentro do plano de mobilidade, alteramos o projeto para beneficiar tanto o fluxo de quem vem de Matinhos para acessar os balneários de Pontal do Paraná como para quem sai da cidade sentido PR-407”, explicou.

“Com a liberação do projeto, vamos iniciar a elaboração do processo licitatório e a nossa expectativa é de que no primeiro semestre de 2024 possamos definir a empresa responsável pela obra, com um cronograma de execução de aproximadamente 12 meses”, informou Gimenes.

Presente na assinatura, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, citou outras obras que o Governo do Estado tem feito no Litoral em parceria com os municípios. “Temos a recuperação do pavimento da Avenida Matarazzo e a conclusão da Estrada da Graciosa com a ponte do Porto de Cima, em Morretes. Em Paranaguá, estamos executando a nova ponte do Valadares, que era um sonho muito antigo da população, e que estão deixando o Litoral do Paraná cada vez melhor”, mencionou.

PRESENÇAS – Também participaram da assinatura o vice-governador Darci Piana, o deputado estadual Anibelli Neto e secretários municipais de Pontal do Paraná.

Fonte: AEN