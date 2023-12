Na Bahia, Escola do Mar completa seis meses e já é exemplo 

O projeto contempla um grupo de 15 meninas, que ao longo de um ano irão desenvolver diferentes atividades para qualificação profissional visando o empoderamento feminino.

Foto: Escola do Mar / Divulgação

O projeto Escola do Mar – Formando Guardiãs da Natureza, visa ampliar a emancipação feminina e potencializar o turismo de natureza, oportunizando o reconhecimento socioeconômico das áreas naturais protegidas e fortalecer a conservação da sociobiodiversidade. Iniciou em junho e já está chamando atenção, como exemplo de iniciativa, não só pelo aspecto ambiental, mas por envolver meninas adolescentes.

O projeto é desenvolvido pela Associação Move – Movimento Verde, com sede na cidade de Caravelas/BA, em parceria do Núcleo de Pesquisa e Extensão de Educação Ambiental da Universidade Federal da Bahia.

Para a viabilização neste primeiro ciclo, o projeto conta com o patrocínio da Fundação Grupo Boticário, que vai até junho de 2024, por meio do edital Teia de Soluções – chamada Áreas Naturais Protegidas.

O projeto é uma iniciativa socioambiental que busca contribuir para o fortalecimento das áreas naturais protegidas do extremo Sul da Bahia, por meio de oficinas temáticas e vivência profissional no turismo de natureza. Atua diretamente com jovens meninas, focado em três eixos principais: Turismo de Natureza, Conservação da sociobiodiversidade e Empoderamento Feminino.

A primeira turma da Escola do Mar é composta por 15 jovens, selecionadas para participar de vivências ao longo de 12 meses. “Já tivemos oficinas de arte, cultura e história local, ferramentas do audiovisual para o turismo de natureza, educomunicação, Unidades de Conservação e sociobiodiversidade, empreendedorismo no turismo de natureza, roteirização e cadeia do turismo e muito mais”, informa Bruna Canal, coordenadora do projeto.

Além disso, o projeto também promove intercâmbios de inspiração com pessoas e lugares que possam aprofundar o aprendizado. “O projeto é muito bom, pois já aprendi muito e conheci um pouquinho de cada coisa. Eu gostei muito da oficina com o projeto Somos do Mar, que nos ensinou por meio da arte como podemos fazer conservação.”, declara Tamires Oliveira.

Ao longo dos meses foram desenvolvidas várias atividades, como a participação do aniversário dos 14 anos da Reserva Extrativista do Cassurubá (RESEX do Cassurubá); o turismo científico para observação de baleias no Parcel das Paredes; encontro com matriarcas da comunidade da Tapera na Resex do Cassurubá.

Também teve uma saída de campo de quatro dias para a região de Porto Seguro para a visitação de quatro Áreas Naturais Protegidas: Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Veracel; Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Rio do Brasil; Parque Nacional do Pau Brasil; Parque Municipal Marinho Recife de Fora; e a Universidade Federal do Sul da Bahia. “A Escola do Mar é um projeto que está mudando a minha vida. Eu já vejo o mundo com outros olhos. Aprendi muita coisa, com a visita na comunidade de Barra Velha e na RESEX do Cassurubá! Foi um choque cultural que nos ajudou a entender melhor a importância da resex para nossa cidade”, explica Luane Conceição.

Ao final de 12 meses de vivência, às jovens irão elaborar um projeto que envolva os conhecimentos adquiridos para implementar em sua comunidade, definido como vivência profissional. “A Escola do Mar veio pra mudar minha vida. Meus dias se transformaram 100% após participar das oficinas, aprendizados e rodas de conversa, que fazem parte da minha rotina. Gostei muito da oficina de fotografia com a Gabi Carrera. Fotografia era algo que eu queria muito aprender”, conta Emili Nascimento.

Como é o projeto

A Escola do Mar é feita de colaboratividade! Desta forma, o projeto convida pessoas, empresas ou instituições para colaborar e fazer parte da Rede de Parcerias. “Nossos parceiros acreditam em nosso propósito e assim a Rede de Parcerias pode colaborar com a Escola do Mar oferecendo oficinas temáticas, vivência profissional, apoio logístico e financeiro”, detalha Gustavo Mello Affonso, gestor do projeto.

Parque Nacional Marinho dos Abrolhos

Um dos objetivos da Escola do Mar é levar o grupo das meninas para conhecer o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que está localizado no Banco dos Abrolhos, a cerca de 40km de Caravelas. Apesar de serem nativas da região, nenhuma das integrantes do projeto teve a oportunidade de conhecer esse local que é o maior atrativo turístico de Caravelas. “Estamos procurando parceiros que possam nos apoiar financeiramente para realização desse sonho!”, conclama a coordenadora Bruna Canal.

Cidade histórica

Caravelas é uma das cidades históricas mais antigas do Brasil e está localizada no extremo sul da Bahia. Tem uma vida cultural pulsante com as diversas expressões da cultura popular intimamente ligadas aos elementos da natureza.

Caravelas também está localizada em uma região de importantes áreas naturais protegidas, como o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e a Reserva Extrativista do Cassurubá. Ambos as Unidades de Conservação ajudam a proteger a região com a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

Conheça mais sobre o projeto

Instagram: @a.escoladomar

Website: escoladomar.org

Contato: 45 9 91061220

Endereço: Rua Aníbal Benévolo n° 149. Centro Caravelas | BA – CEP 45900-000

Fonte: Silvana Canal Mkt & Consultorias