28 anos de Pontal do Paraná tem shows, feira, eventos e sorteio

As festividades do aniversário de 28 anos de Pontal do Paraná, completados no dia 20 de dezembro, têm uma agenda intensa no novo Centro de Eventos no Balneário Marissol.

Os shows serão abertos ao público, com entrada gratuita. O público também poderá curtir a Feira Especial de Aniversário com vários estandes de alimentação, artesanato e produtos locais.

Sexta (15) a programação de shows inicia às 19h com apresentações da Banda IEQ de Pontal do Paraná e da Banda Adoração, abrindo para o grande show gospel nacional com Israel Salazar.

Sábado (16) a partir das 19h, a atração será o Festival de Bandas com artistas renomados da cidade: Cristian Silva, Inovathi, Renan Mariano e Teddy & Banda.

Domingo (17) tem o Desafio das Areias, evento esportivo com corridas de 5 km e 10 km (adultos) e Corrida Kids, com largada e chegada no Centro de Eventos Marissol, a partir das 7h.

A partir das 13h, acontece o Encontro de Motociclistas de Aniversário.

No palco, as bandas Denoiz Blues e Air Waves, abrindo para um dos shows mais esperados deste final de ano e melhor cover dos Beatles da América Latina, a banda argentina Star Beatles.

Segunda (18), a partir das 19h, Feira Especial de Aniversário e show do Grupo Indecisão.

Terça (19) a atração será o show nacional do aniversário de 28 anos de Pontal do Paraná, com a dupla Thaeme e Thiago, a partir das 19 horas. A abertura será com o cantor Felipe Eduardo.

Quarta (20), dia do aniversário da cidade, a programação começa mais cedo e será no Ginásio de Esportes da Escola Municipal Primavera, no Balneário Primavera. A partir das 9h será realizado um ato cívico com entrega da Comenda Caiçara em reconhecimento de personalidades com relevantes serviços prestados ao município.

Também haverá o sorteio do Programa Nota Pontalense, iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Finanças e Orçamento, que incentiva o cidadão a pedir nota fiscal sobre serviços. Serão R$ 30 mil divididos em sete prêmios. Também haverá sorteio de brindes e um bolo especial de aniversário.