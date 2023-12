Verão terá educação ambiental na praia de Matinhos

Foto: AEN

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) vai levar diversas atividades de educação ambiental e distribuição de brindes ao Verão Maior Paraná. As ações serão realizadas todas as quintas, sextas e sábados de 28 dezembro a 4 de fevereiro de 2024, no ecoponto da Sedest em Matinhos.

O objetivo é conscientizar os veranistas e a comunidade local sobre a importância de manter o Litoral limpo e preservar o meio ambiente.

A Sedest vai distribuir materiais orientativos, como cartazes, folders e flyers, com dicas e informações sobre consumo consciente, como descartar corretamente o lixo e como evitar a proliferação da dengue. A pasta também vai levar brindes ecológicos, como ecobags, leques e lixeiras de carro, para incentivar o descarte consciente e a redução do uso de plástico.

As crianças e adolescentes serão desafiadas a completar as atividades lúdicas e educativas promovidas no estande da Sedest em Matinhos. Quem conseguir completar as atividades propostas será contemplado com brinquedos de praia, como baldinhos e bolas. Entre as atividades, destaca-se o EcoExploradores, um jogo de tapete de lona que pode ser usado por todas as faixas etárias. Ele consiste na busca de imagens relativas ao meio ambiente, que são sorteadas por meio de uma roleta, e serve de motor para o educador discutir diferentes temáticas.

Também haverá jogos de tabuleiros e abordagem de painéis (trilhas). Eles detalham os principais ecossistemas do Paraná, como restinga, manguezal e Mata Atlântica, e sua importância para a biodiversidade. Os jogos tratam dos temas descarte correto de resíduos, fauna e flora nativas, turismo responsável e guarda responsável. Haverá ainda atividades com eco-peneiras para limpeza da areia, destinadas aos adultos, que estimulam a coleta seletiva e a reciclagem.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, ressaltou a importância da educação ambiental para os veranistas: “Queremos que as pessoas aproveitem o Litoral com responsabilidade e consciência ambiental. Por isso, estamos realizando essas atividades que visam educar, informar e sensibilizar os veranistas e a população local sobre os cuidados com o meio ambiente”, afirmou.

Segundo Denise Godoy Sanches, assessora de Educação Ambiental na Sedest, as ações fazem parte da operação integrada do Governo do Estado que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas. “Com essas atividades pretendemos sensibilizar a comunidade e os veranistas para o descarte responsável de resíduos, para a preservação da fauna e flora local e o impacto das ações individuais no meio ambiente, de maneira lúdica e responsável”, pontua.