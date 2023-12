Famílias da ocupação Prainha, em Pontal do Paraná, sofrem despejo

Fotos: Divulgação dos moradores e MPM

Cerca de 80 famílias que viviam na ocupação Prainha, em Pontal do Paraná, foram despejados na manhã desta quinta-feira (14). O cálculo é do Movimento Popular por Moradia (MPM).

A ocupação abrangia dois imóveis, um particular e outro do município. O local começou a ser ocupado em 2020, durante a pandemia, por pessoas que afirmavam que não tinham como pagar por moradia.

A reintegração de posse, cumprida com grande aparato da Polícia Militar, foi determinada pela juíza Cristiane Dias Bonfim Godinho.

Presidente disse não é momento de reintegrações de posse

A ação acontece dois dias depois de o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, ter afirmado a deputados estaduais que o TJ-PR tem uma sensibilidade grande com a questão fundiária e que este não é o momento de ações violentas de reintegração de posse. “Temos que resolver os conflitos com respeito à dignidade humana e não podem ser resolvidos na base da violência”, declarou, após reunião com os deputados. “Acreditamos no diálogo” completou.

A reunião foi feita pelo risco que havia de algumas desocupações no período entre Natal e Ano Novo. Participaram os deputados Goura (PDT), Professor Lemos (PT) e Dr. Antenor (PT). Acompanharam assessorias dos deputados Arilson Chiorato, Requião Filho, Ana Júlia e Renato Freitas, todos do PT. Estava presente também Crisanto Figueiredo, do MPM.

Segundo o deputado estadual Goura, entre as preocupações estavam as ocupações ele, ocupações como Prainha – em Pontal do Paraná –, Britanite, Tiradentes II – ambas em Curitiba. A primeira já aconteceu.

Na mesma reunião, o 2º vice-presidente do TJPR, desembargador Fernando Antônio Prazeres, que também é o presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do TJ-PR, disse que a preocupação dos deputados estaduais é relevante e que a comissão tem monitorado as situações de conflito.

“Não diria todas, mas quase todas, 80% das situações de conflito relacionadas à questão da posse, estão sendo monitoradas. As ações da Comissão de Soluções Fundiárias são feitas no sentido de resolução por meio do diálogo e sem que haja necessidade do uso da violência”, disse Prazeres, que ressaltou que despejos podem ocorrer se forem necessários, “mas com o menor dano possível.”