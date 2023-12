Mega da Virada: quais as chances de faturar o prêmio principal?

Com prêmio estimado em R$550 Milhões, Mega da Virada entregará o maior valor da história nesta edição | foto: divulgação/Adobe Stock

O sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas na Mega da Virada pode faturar até R$550 Milhões, o maior prêmio já oferecido em um concurso especial.

As apostas podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro, tanto presencialmente em uma casa lotérica quanto online.

O sorteio acontece no último dia do ano, com transmissão ao vivo no Canal do YouTube da Caixa e em TV aberta para todo o Brasil às 20h.

Descubra quais as suas chances de faturar o prêmio da Mega da Virada

As chances ou probabilidades de ganhar o prêmio máximo da Mega da Virada, acertando as seis dezenas sorteadas, vão depender da quantidade de números adicionados à aposta. Sendo assim, quanto mais dezenas adicionar à sua aposta, maiores serão as chances de colocar a mão nessa bolada.

Para jogar na Mega da Virada, é preciso selecionar ao menos seis números, caracterizando uma aposta simples, que também é a mais barata.

Agora, se quer aumentar suas chances de conquistar todo o prêmio, pode selecionar até 15 dezenas, entre os 60 números disponíveis no volante. No entanto, quanto mais dezenas, maior o valor investido.

Confira as probabilidades de acertar as seis dezenas sorteadas. Lembrando que o prêmio da Mega da Virada não acumula; portanto, se nenhum bilhete contiver as seis dezenas do sorteio, o prêmio máximo será destinado aos ganhadores da Quina, com cinco acertos, e assim sucessivamente.

Aposta de seis dezenas oferece uma chance em 50.063.860;

Aposta de sete dezenas oferece uma chance em 7.151.980;

Aposta de oito dezenas oferece uma chance em 1.787.995;

Aposta de nove dezenas oferece uma chance em 595.998;

Aposta de 10 dezenas oferece uma chance em 238.399;

Aposta de 11 dezenas oferece uma chance em 108.363;

Aposta de 12 dezenas oferece uma chance em 54.182;

Aposta de 13 dezenas oferece uma chance em 29.175;

Aposta de 14 dezenas oferece uma chance em 16.671;

Aposta de 15 dezenas oferece uma chance em 10.003.

Bolões da Mega da Virada

Para quem deseja jogar com mais dezenas a um preço mais acessível, uma boa opção é participar dos bolões da Mega da Virada. Essa modalidade de aposta coletiva permite jogar com uma quantidade maior de números, dividindo o valor do jogo e o prêmio, se houver.

Para fazer um bolão, é necessário reunir um grupo de pessoas, cada um dá seu palpite, e os jogos são registrados em uma casa lotérica. Existem também os bolões organizados pelas próprias casas lotéricas.

A Mega da Virada deste ano promete ser histórica e você tem até o dia 31 de dezembro para garantir a sua aposta, seja individual ou por meio dos bolões.