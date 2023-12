Governo destaca shows gratuitos e esporte no lançamento da operação Verão

Foto: Patryck Madeira/Sedest

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou neste sábado (16), em Guaratuba, a operação Verão Maior Paraná, na temporada que promete ser a mais movimentada dos últimos anos.

O Governo do Estado informa que investiu R$ 80 milhões para a preparação do Litoral e das praias de água doce da região Noroeste (Porto Rico e São Pedro do Paraná). A expectativa é receber mais turistas do que na temporada 2022-2023, quando, segundo cálculos do governo, cerca de 3 milhões de pessoas visitaram as praias paranaenses.

O secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, que coordena o Verão Maior Paraná, resume a estrutura montada. “O Paraná está preparado para receber os turistas com 34 shows com atrações paranaenses em palcos sunset, 27 atrações nacionais em grandes arenas, e toda a infraestrutura de cultura, esporte, turismo, educação ambiental e inclusão”.

“Teremos 30 eventos esportivos, sendo seis grandes com atletas e ex-atletas renomados como o Giba, Emanuel e Amaral. São mais de 1.500 atletas inscritos em competições de skate, ginástica rítmica, beach tennis, além de várias atividades abertas nas praias para toda a família”, complementou.

Show nacionais e artistas paranaenses

A programação cultural do Verão Maior Paraná contará com 27 shows nacionais em arenas instaladas no balneário Flamingo, em Matinhos, e no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná. Guaratuba ficou de fora, mais uma vez, porque a Prefeitura não apresentou um local viável para os eventos. Os shows são gratuitos e contam com o apoio da Renault do Brasil e da Cooperativa Agrária, por meio do programa Paraná Competitivo, e vão do dia 12 de janeiro a 24 de fevereiro.

Luan Santana, Roupa Nova, É o Tchan, Jorge e Mateus, Zezé Di Camargo e Luciano, Dudu Nobre, Chiclete Com Banana, Raça Negra, Guilherme e Benuto, Hugo e Guilherme, Rick e Renner, Cayton e Romário, Yasmin Santos, George Henrique e Rodrigo, Pixote, Simone Mendes, Amado Batista, Trio Parada Dura, Matogrosso e Mathias, Zé Felipe, e Henrique e Diego então entre as atrações confirmadas para os palcos principais.

Quatro shows serão transmitidos pela TV Paraná Turismo, Band TV e TVCI, além dos canais oficiais do Governo do Estado: Hugo & Guilherme (12/01), Luan Santana(19/01), Jorge e Mateus (21/01) e Guilherme e Benuto (26/01).

Outros três palcos montados em Caiobá (Matinhos), Shangri-lá (Pontal do Paraná) e Guaratuba terão shows de bandas como Relespública, Banda Mais Bonita da Cidade, Tuyo, Black Maria, Luccas e Leonardo, Blindagem e Namastê.

As cidades de Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaraqueçaba, receberão eventos circenses e teatrais.

Litoral terá seis arenas esportivas na praia

Entre os dias 28 de dezembro e 3 de março, oito arenas recreativas (seis no Litoral e duas na região Noroeste) recebem mais de 30 eventos esportivos, incluindo os Jogos de Aventura e Natureza, vôlei de praia, beach tennis, beach soccer, futevôlei, natação, handebol de areia e surf, além de programações mais alternativas, como ginástica rítmica, crossgames e a pesca de caiaque.

No Litoral, as arenas serão montadas em Pontal do Paraná (Praia de Leste, Shangri-lá e Ipanema), Matinhos (Caiobá e Matinhos) e Guaratuba (Praia das Canoas).

Também haverá espaço para esportes mais radicais como o skate, motocross e BMX freestyle.

Além das competições profissionais, as arenas esportivas contarão com atrações fixas para os veranistas, com paredão de escalada, tirolesa, tênis de mesa e futemesa. Mais de 300 profissionais das áreas de educação física, enfermagem, comunicação e turismo estarão mobilizados nas arenas.