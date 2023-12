Acusado de feminicídio em Matinhos é preso em Guaratuba

Foto: PMPR

Na tarde desta segunda-feira (18), uma equipe da Polícia Militar da Operação Verão Maior Paraná durante patrulhamento na Praia Central de Guaratuba, abordou um homem de 18 anos.

Os policiais militares realizaram a busca pessoal, porém, não localizaram nada de ilícito com o abordado. Ao consultarem o nome do homem no sistema de Investigação da Secretaria Estado da Segurança Pública (SESP), encontraram um mandado de prisão pelo crime de feminicídio ocorrido na cidade de Matinhos na noite do dia 8 de dezembro de 2023.

Após a abordagem o homem confessou ser autor do crime, ocorrido no bairro Bom Retiro. De acordo com a PM, ele contou que era inquilino da vítima, de 67 anos, e a matou por não ter gostado das cobranças do aluguel.

O homem foi encaminhado a Cadeia Pública de Guaratuba, onde permanece preso a disposição do Judiciário.

Relembre o caso:

No dia 9 de dezembro, por volta das 7h, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o atendimento de uma morte no bairro Bom Retiro, em Matinhos. Testemunhas que ali estavam relataram a equipe policial que o filho da moradora da casa, uma senhora de 67 anos, estava tentando contato com a sua mãe e que ela não respondia. Os vizinhos estranharam a falta de comunicação da idosa resolveram entrar no imóvel.

Os vizinhos romperam o cadeado do portão da casa e encontraram a porta aberta, porém, o acesso ao piso superior do imóvel estava trancada, sendo necessário o arrombamento. Quando os vizinhos chegarem no piso superior da casa visualizaram a vítima caída no banheiro do imóvel e chamaram a Polícia Militar.

A equipe policial verificou que a vítima estava em óbito com uma fronha de travesseiro sobre o rosto e o dorso, sendo possível observar hematomas e lesões em sua face. Então, foram acionados os órgãos competentes comparecendo no local as policias Civil e Científica. O corpo foi removido pela Polícia Científica até o Instituto Médico Legal, em Paranaguá.