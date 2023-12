6 dicas de presentes para pessoas sofisticadas neste Natal

Relógios e joias estão entre os itens indicados para presentear pessoas elegantes

Foto: Freepik

O fim de ano e o Natal anunciam a chegada de uma tradição bastante comum entre os brasileiros: a troca de presentes. Seja entre amigos, familiares ou colegas de trabalho, a prática é uma forma de confraternizar, demonstrar carinho e gratidão, mas que nem sempre se torna uma tarefa fácil. Alguns casos, por exemplo, exigem a escolha de um presente elegante, o que pode ser um desafio para muitos.

Existem pessoas que são mais requintadas, conhecidas por terem bom gosto e utilizar itens sofisticados no dia a dia. Na hora de escolher como presentear pessoas assim, é preciso ter bom senso e considerar gosto, personalidade e características que só aquela pessoa tem.

Com milhares de opções disponíveis, pode até parecer difícil encontrar o presente perfeito, mas não é uma tarefa impossível. É possível presentear com relógios, joias, bolsas, maquiagens, bebidas e doces importados.

Vale lembrar que é de bom-tom adicionar ao presente uma carta ou até mesmo uma simples dedicatória. Essa prática demonstra atenção aos detalhes e torna o momento de abrir o presente ainda mais especial.

Relógios

Entre as opções disponíveis para o Natal, os relógios são boas pedidas de presente prático, útil e elegante que costuma agradar pessoas de todos os gostos e idades. Vale lembrar também que esse item costuma ser o primeiro da lista de presentes para homens sofisticados, pois é um objeto de requinte, bem-visto por familiares, amigos, chefes e executivos.

O ponto positivo dos relógios é que eles podem ser usados em diferentes ocasiões, no dia a dia até nos momentos de lazer. Além disso, quem escolhe presentear com esse acessório encontra ainda uma variedade de opções.

Há relógios confeccionados com diferentes materiais que contemplam todos os estilos. No momento da escolha, é importante parar para pensar na personalidade e nas características da pessoa que irá ganhar o objeto. A atenção aos detalhes é fundamental para acertar na escolha.

Joias

Assim como os relógios, as joias também são peças que agradam pessoas sofisticadas. As mulheres, por exemplo, costumam gostar de serem presenteadas com esse tipo de acessório, pois além de útil é um presente elegante.

Em relação à variedade, quem presenteia também encontra uma vasta opção nas joalherias. Diferentes tipos de banhos, pedras e designs estão expostos no catálogo e prateleiras das lojas e, por esse motivo, vale a pena pensar no gosto da pessoa que irá ganhar o item.

Uma dica é olhar fotos nas redes sociais para entender se ela costuma usar mais anel ou pulseira, se prefere peças de ouro ou de prata, se tem um estilo mais minimalista ou mais extravagante e por aí vai.

Bolsas

Lado a lado com as joias, as bolsas também são consideradas opções de presentes de luxo feminino. Essa opção é, assim como o relógio, útil, prática e elegante, que costuma agradar mulheres de todas as idades e estilos.

O ponto crucial para acertar na escolha é o mesmo citado anteriormente: atenção aos detalhes. Antes de escolher o item, é essencial tentar entender o gosto da pessoa que será presenteada.

Isso porque, existem bolsas de diferentes tamanhos, estilos, cores e modelagens. Uma olhada breve nas redes sociais, por exemplo, pode ajudar a entender melhor sobre as preferências da pessoa. Vale lembrar que também é possível fazer essa análise no dia a dia, no caso de quem irá presentear uma familiar próximo ou colega de trabalho.

Maquiagem

A maquiagem é um item que costuma ser usado diariamente por muitas mulheres, que, dependendo da escolha, pode ser considerada uma opção de presente elegante. Para as pessoas sofisticadas, a maquiagem precisa vir com uma sensação de pertencimento, por esse motivo, é fundamental apostar em marcas com requinte.

Lojas que fornecem batom, sombras e outros itens de maquiagem importados, por exemplo, são uma boa opção para presentear no Natal. Vale lembrar que produtos com foco na pele, como base, corretivo e pó, devem ser escolhidos levando em consideração o tom de pele da pessoa que será presenteada.

Para evitar transtornos, o mais indicado é optar por maquiagens que não dependam desse detalhe, como batom, máscara para cílios e delineador.

Bebidas

As bebidas também são boas opções para as pessoas mais sofisticadas. No entanto, antes de mais nada, é fundamental se certificar de que a pessoa tem costume de beber, para evitar gafes em um momento que deveria ser especial.

Entre as opções mais indicadas para esse momento há vinhos, whiskeys e cervejas artesanais. Para quem quer caprichar ainda mais no presente, é possível adicionar às bebidas uma espécie de kit bar com itens como coqueteleira, abridor, macerador, copos e taças.

Doces importados

Os presentes comestíveis também são boas opções para presentear no Natal. A dica para agradar pessoas mais requintadas é investir em doces e produtos importados, pois eles transmitem apreço e elegância.

Geleias, chocolates e biscoitos, por exemplo, costumam ser as opções de presentes mais procuradas entre os itens importados. Um detalhe interessante é que esses produtos costumam ter uma embalagem diferenciada, o que já ajuda a transformar a experiência ainda mais especial para quem recebe.