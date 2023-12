8 dicas para controlar os gastos com carro

Aprenda a manter o controle dos gastos com seu carro seguindo essas oito dicas práticas, desde a análise inicial dos custos até a pesquisa de preços para peças e acessórios

Foto: Divulgação/Adobe Stock)

Ter um carro próprio pode ser muito conveniente e trazer liberdade de locomoção, mas também pode gerar diversos gastos. Além do valor do veículo em si, existem despesas recorrentes como combustível, manutenção e seguro, que podem pesar no orçamento. Para ajudar a controlar esses gastos e evitar surpresas financeiras, preparamos um checklist com oito dicas para você seguir. Confira!

1. Faça uma análise dos custos

Antes de adquirir um carro, é importante analisar todos os custos envolvidos. Além do valor do veículo, leve em consideração gastos como seguro, IPVA, licenciamento, combustível, manutenção e estacionamento. Tenha em mente que essas despesas serão recorrentes e devem ser incluídas no seu orçamento mensal.

2. Planeje os seus gastos com combustível

O combustível é um dos principais gastos com carro. Para controlar melhor essa despesa, planeje suas viagens e rotas de forma eficiente, evitando trajetos mais longos ou congestionamentos. Além disso, procure abastecer em postos de confiança, buscando sempre o melhor custo-benefício.

3. Realize a manutenção preventiva

Fazer a manutenção preventiva do veículo é fundamental para evitar gastos maiores no futuro. Siga o cronograma de revisões indicado pelo fabricante e verifique regularmente itens como óleo, filtros, freios, pneus e sistema elétrico. Ao identificar problemas no início, você pode economizar dinheiro e evitar imprevistos.

4. Considere a opção de seguro

O seguro automotivo é um investimento importante para proteger o seu patrimônio. Faça uma pesquisa e compare diferentes seguradoras, buscando o melhor custo-benefício. Considere também a inclusão de serviços extras, como assistência 24 horas e carro reserva.

5. Tenha cuidado na hora de estacionar

Os gastos com estacionamento podem ser significativos, principalmente em grandes cidades. Procure por opções mais econômicas, como estacionamentos públicos ou mensalistas, que costumam ter preços mais acessíveis. Além disso, evite multas por estacionamento irregular, que podem gerar gastos desnecessários.

6. Avalie a necessidade do veículo

Antes de usar o carro para todas as atividades do dia a dia, avalie se realmente é necessário. Em alguns casos, é possível optar pelo transporte público, bicicleta ou até mesmo caminhar, economizando com combustível e estacionamento.

7. Acompanhe os gastos e faça um controle financeiro

Mantenha um registro de todos os gastos relacionados ao seu carro – vale inclusive consultar multas para não ser pego de surpresa. Isso pode ser feito de forma simples, anotando em uma planilha ou usando aplicativos de controle financeiro. Dessa forma, você terá uma visão clara de quanto gasta mensalmente e poderá identificar possíveis cortes de despesas.

8. Pesquise antes de comprar peças e acessórios

Caso precise trocar alguma peça ou comprar um acessório para o seu carro, faça uma pesquisa de preços em diferentes lojas e fornecedores. Muitas vezes, é possível encontrar opções mais em conta, sem comprometer a qualidade.

Controlar os gastos com o carro é essencial para manter as finanças em ordem e evitar surpresas no orçamento. Ao seguir essas dicas, você estará mais preparado para lidar com os custos recorrentes, além de poder identificar oportunidades de economia.

Lembre-se sempre de planejar suas despesas, fazer a manutenção preventiva e avaliar a real necessidade de utilizar o carro em todas as situações. Com um controle financeiro adequado, será possível desfrutar do seu veículo sem comprometer suas finanças pessoais.