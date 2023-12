Linha executiva de ônibus de Pontal do Paraná já está operando

Os ônibus da linha executiva em Pontal do Paraná começaram a circular sábado (23). A tarifa reduzia do transporte coletivo é válida também para esta linha: R$ 2 aos finais de semana e feriados e R$ 3 de segunda à sexta.

O que muda é a implantação da linha executiva que promete, mais conforto e rapidez com menos paradas, melhor serviço e mesma tarifa. Exigência da Prefeitura de Pontal do Paraná, através da Secretaria de Projetos e Planejamento Urbano, por determinação do prefeito Rudão Gimenes. Os ônibus circularão de forma alternada com as linhas convencionais.

Está mantida a linha da PR 407 até o KM 10 (divisa com Paranaguá) e dois horários vão passar no Tabuleiro, a pedido do secretário Heitor Gonçalves Kayamori.

As linhas convencionais continuam com 22 horários de segunda a sexta e serão acrescidas por 12 horários da linha executiva, sendo 11 horários aos sábados. O maior movimento é esperado na parte da manhã, de acordo com informações confirmadas pela Oceânica Sul, empresa que opera o sistema na cidade.

Outra alteração confirmada é a mudança de horário do ônibus “madrugueiro”. Depois de operar durante dois finais de semana com linhas às duas da manhã e baixo fluxo de passageiros, a empresa aderiu às sugestões e os ônibus da madrugada agora sairão às quatro da manhã. Não houve mudança nas linhas nem no valor das tarifas.