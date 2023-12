Passageiros que se deslocarem de Pontal para a Ilha do Mel devem utilizar pulseiras

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Em cumprimento à Resolução Conjunta Seil/ Sesp/ Prefeitura de Pontal do Paraná/ Prefeitura de Paranaguá/ Instituto Água e Terra Nº 001/2023, desde 15 de dezembro os passageiros que se deslocam de Pontal do Sul (Pontal do Paraná) para a Ilha do Mel têm de utilizar pulseiras de identificação durante toda a travessia.

A operação é fiscalizada pelos órgãos competentes no momento do desembarque, nos trapiches de Encantadas e Brasília. Quem não estiver usando a pulseira será orientado a voltar para o continente.

O objetivo dessa resolução é organizar a operacionalidade da travessia entre Pontal do Paraná e a Ilha do Mel, regulamentando o transporte regular (barcas), táxi náutico e autorizadas que operam em terminais privados.

As pulseiras terão cores diferentes para os diferentes tipos de travessias, conforme segue abaixo, e só podem ser adquiridas nos guichês da Abaline (Associação de Barqueiros das Baías do Litoral Norte do Estado do Paraná) dentro do terminal de embarque em Pontal do Sul.

🟡AMARELA – taxi náutico que embarca pelo Terminal Oficial

🟢VERDE – barco que embarca pelo Terminal Oficial

🟠LARANJA – excursão com agendamento prévio

🔵AZUL – passeio com agendamento prévio

🔴VERMELHA – para quem embarcar fora do terminal utilizando táxi náutico



Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Fonte: Abaline