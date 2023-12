Caminhão carregado de melancias e sem freios para na área de escape

Por volta das 04h30 desta terça-feira (26), um caminhão com uma carga de 21 toneladas de melancia escapou de um acidente ao usar a área de escape do km 667 na BR-376, em Guaratuba.

O caminhão de três eixos descia a Serra do Mar, no sentido Santa Catarina. Cerca de 1 quilômetro antes, o motorista percebeu a perda dos freios do veículo e se preparou para entrar no dispositivo que contém argila expandida (cinasita). De acordo com a concessionária da rodovia, a Arteris Litoral Sul, ninguém se feriu.

Na noite do dia 19, outro caminhão, também sem freios, entrou em alta velocidade e percorreu 80 metros dentro do dispositivo. No dia 17, uma carreta, com 12,5 toneladas de enlatados, entrou 40 metros. No dia 15, uma carreta com 32 toneladas de milho adentrou 50 metros. Nos três casos houve pane nos freios e ninguém se feriu.

Na noite do dia 13, um ônibus de passeio de Belém/PA, com destino a São José/SC, ficou sem freios na BR-376 e precisou utilizar a área de escape do km 667 em Guaratuba.

O veículo adentrou aproximadamente 35 metros na caixa de argila. Os dois motoristas já conheciam a área e escaparam de um possível acidente,junto com os 27 passageiros.

Somente para pesados – A Arteris informa que, “por questões de segurança de todos os usuários da rodovia, o uso das áreas de escape da BR-376 é exclusivo para veículos pesados, como ônibus e caminhões”. São dois dispositivos: no Km 667,3 e no Km 671,7, ambos em Guaratuba.

Acidente – Na tarde desta quarta-feira (27) um acidente interditou a faixa da esquerda no km 669,7 da BR-376, na pista sentido Santa Catarina, em Guaratuba, por cerca de uma hora, entre as 16h e as 17h.