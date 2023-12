Litoral do Paraná tem 45 pontos aprovados e 14 impróprios ao banho

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio do Litoral

O segundo boletim de balneabilidade do Paraná, divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Água e Terra (IAT), mostra que 45 pontos no Litoral estão em boas condições e 14 não são indicados – aproximadamente 24%.

Destes, 10 são permanentemente impróprios e devem ser evitados o ano todo, tanto para o banho quanto para práticas esportivas. Confira:

Guaratuba (7): rio Brejatuba (Praia das Canoas), galeria da rua Marechal Deodoro, canal da rua Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-guaçu (Barra do Saí).

Matinhos (2): rio Matinhos (Flamingo), e canal Caiobá (Caiobá).

Pontal do Paraná (1): rio Olho D’água (balneário Olho D’água).

Além deles, foram reprovados os pontos na altura da Rua Alois Cicatka, em Guaratuba; na Avenida Principal do Balneário Olho D’Água, em Pontal do Paraná; à direita do trapiche de Encantadas, na Ilha do Mel, em Paranaguá; e na Ponta da Pita, em Antonina.

Os três pontos de praias de rio de Morretes foram aprovados e no município de Guaraqueçaba não é feito o monitoramento da balneabilidade.

Ao divulgar o segundo boletim, o Governo do Paraná comparou com a situação das praias de Santa Catarina: “Cerca de 33% dos pontos monitorados receberam a bandeira vermelha, de água inadequada para uso da população, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), órgão vinculado ao governo catarinense”, destaca a Agência Estadual de Notícias. “Em Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí, apenas quatro dos 15 pontos monitorados são considerados próprios. Em Itapema, na mesma região, são cinco pontos próprios e quatro impróprios. Já na capital Florianópolis, 24 locais estão sob bandeira vermelha”, completa o governo paranaense.

Do outro lado do Estado do Paraná, nas costas Oeste e Norte, as 17 áreas foram autorizadas para banho e recreação, nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e Primeiro de Maio.

Boletim é divulgado semanalmente

Os boletins de balneabilidade são disponibilizados semanalmente pelo IAT, durante a temporada de verão, período em que há maior fluxo de usuários nos locais monitorados. As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras e analisadas durante a semana no laboratório do instituto, em Curitiba. Ao longo desta temporada de verão, serão emitidos oito boletins, até o dia 9 de fevereiro de 2023, na semana do Carnaval. A ação é parte do projeto do Governo do Estado para a temporada de verão.

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui aquático.

Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos patogênicos (causadores de doenças).

As doenças mais comuns são gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como hepatite A, cólera e febre tifóide.

A avaliação é feita seguindo determinações da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000.

Acesso o boletim no endereço: https://www.aen.pr.gov.br/…/2o_boletim_balneabilidade_litoral.pdf