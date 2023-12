Passageira de motocicleta morre em acidente na BR-277

Foto: PRF

Uma mulher de 32 anos que estava na garupa de uma moto morreu em um acidente na altura do Km 22 da BR-277, em Morretes, por volta das 9h15 desta sexta-feira (29).

Segundo a Polícia Rodoviária apurou, a motocicleta, uma Yamaha MT09, transitava entre as faixas e bateu na lateral de um automóvel Citroen C3,, depois na lateral do caminhão baú e caiu na rodovia.

A passageira da moto morreu no local. O homem, de 28 anos, que pilotava teve fratura no tornozelo foi encaminhado pela equipe do Samu para atendimento no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Não foram divulgadas mais informações sobre as vítimas. Não houve feridos no carro e no caminhão.

Uma das faixas no sentido Paranaguá ficou interditada para atendimento ao acidente. Quando o trânsito foi liberado, por volta 11h30, havia 10 quilômetros de fila. A Polícia Científica fez perícia no local para confirmar as circunstâncias do acidente.