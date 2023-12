Menino é salvo de afogamento com apoio de helicóptero

A equipe do helicóptero do helicóptero da Polícia Militar salvou um menino de 12 anos que se afogava próximo ao headland do balneário Riviera, em Matinhos, na tarde desta quinta-feira (28).

Por volta das 16h25 a tripulação do Falcão 08 Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) avistou o menino se afogando e sendo puxado pela corrente de retorno para atrás das peças de concreto do headland.

Um tripulante pulou no mar e, junto com outro guarda-vidas, alcançou a criança. Outro tripulante fez içamento, levando-os em segurança até a areia.

O adolescente recebeu atendimento pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros e foi liberado sem ferimentos.