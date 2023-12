Começa a programação de esporte e lazer nas praias

Foto: Clóvis Santos / SEES

Veranistas e moradores do Litoral do Paraná e das praias de água doce no Noroeste do Estado já podem curtir a temporada de verão com muita diversão para crianças e adultos. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), deu início às atividades esportivas, lazer e atrações culturais.

As ações começaram a ser ofertadas na quinta-feira (28) em oito postos fixos nas praias de Matinhos, Caiobá (Matinhos), Shangri-lá, Ipanema, Praia de Leste (Pontal do Paraná) e Morro do Cristo (Guaratuba), além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. Postos itinerantes passarão por Guaraqueçaba, Morretes, Antonina e Paranaguá.

As atividades são gratuitas. Entre as opções nos postos estão parede de escalada, tirolesa, aulas de ginástica e dança, alongamento, pintura artística, tererê e brincadeiras diversas.

Os postos de Shangri-lá, Caiobá e Morro do Cristo também recebem a partir das 19h shows musicais de artistas paranaenses, em uma parceria com a Secretaria de Cultura. Demais secretarias e autarquias participam do evento, com estandes de informações e atividades em geral.

“Nossa equipe trabalhou muito durante oito meses na organização do Verão Maior Paraná. É uma grande alegria ver tudo funcionando e recebendo veranistas, não só aqui do Paraná, mas de todo o Brasil. Além disso, agora com a chegada dos cruzeiros no Porto de Paranaguá, turistas do Exterior têm aproveitado para curtir as belezas e as atrações do Litoral”, disse o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski.

Foto: Clóvis Santos / SEES

ARENA GAMER – Uma novidade neste ano é a arena gamer, que vai funcionar das 14h às 22h, na Praça dos Namorados, em Guaratuba. O local possui três estações de jogos, sendo uma com 10 computadores gamers, e duas com 10 Play Station 4 e 5. Os visitantes poderão jogar os games mais populares do momento, como “FIFA”, “Fortnite”, “Valorant”, “LOL” entre outros.

Para participar, o jogador precisa fazer uma doação de acordo com cronograma de arrecadação e poderá jogar durante uma hora. O acesso aos equipamentos será por ordem de chegada, o participante ganhará uma pulseira numerada. A arena tem capacidade de 30 jogadores simultaneamente dentro dos containers e mais 30 pessoas na área de convivência.

Segundo uma das organizadoras do evento, Jéssica Schutz, cada semana é recebido um tipo de doação e toda a arrecadação será distribuída pela Prefeitura de Guaratuba, para as famílias cadastradas no CRAS. “O mais legal desse projeto é se divertir e ainda poder ajudar várias famílias nessa época tão especial do ano”, diz.

Foto: Paraná Esporte

Segue abaixo o calendário de doações:

Semana 01 – De 28 de dezembro a 7 de janeiro: 1kg de arroz ou 1kg de feijão

Semana 02 – De 08 a 14 de janeiro: 1 pacote de macarrão ou 1 óleo de cozinha

Semana 03 – De 15 a 21 de janeiro: 1 produto de higiene pessoal

Semana 04 – De 22 a 28 de janeiro: 1 pacote de farinha de milho, mandioca ou trigo

Semana 05 – De 29 de janeiro a 4 de fevereiro: 1 caixa de leite ou lata de leite em pó

NOROESTE – A abertura do projeto Verão Maior Paraná 2023/2024 na região Noroeste aconteceu na quinta-feira (28). O evento iniciou com uma aula de dança dos profissionais que irão atuar nas atividades físicas durante a temporada e contou com a presença de autoridades locais. As atividades acontecem em Porto Rico e São Pedro do Paraná.