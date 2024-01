Divulgação de shows em Matinhos tem reforço do MTS Caiobá Tur

Operadores de turismo de Matinhos apostam nos shows nacionais gratuitos como grandes atrativos para manter o movimento na cidade nos próximos dois meses. Todos os anos, o Litoral tem dois picos de turismo dentro da temporada de verão, a “altíssima temporada”: no Ano Novo e primeira semana de janeiro; e no Carnaval.

É justamente no intervalo entre os dois picos que acontece a maior parte dos shows gratuitos promovidos pelo Estado. E os eventos vão além do Carnaval, que em 2024, é mais cedo que nos outros anos, tornando a temporada mais curta. Será nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, contando sábado, domingo, segunda e a terça-feira.

Os shows acontecem de 12 de janeiro a 24 de fevereiro – em Matinhos e também em Pontal do Paraná, já que a Prefeitura de Guaratuba, mais uma vez, não apresentou um local viável para os grandes eventos.

Em Matinhos, a divulgação feita pelo Governo do Estado e a Prefeitura, conta com o reforço grupo Matinhos Caiobá Tur – ou, simplesmente MTS Caiobá Tur.

São operadores de turismo que se notabilizaram pelo receptivo que vêm fazendo os navios de cruzeiro que estão aportando em Paranaguá. Todas as semanas, eles atraem parte expressiva dos passageiros que optam por desembarcar e fazer passeios pela região.

O grupo foi criado em 2023, numa iniciativa conjunta do trade de turismo, Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Ampec (Associação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e de Empreendedores Individuais de Matinhos). Na organização do receptivo dos navios, além da Prefeitura, contou com apoio da empresa MSC Cruzeiros, Adetur Litoral, Secretaria de Estado do Turismo e Viaje Paraná;

O MTS Caiobá Tur levou os visitantes para passeios curtos e dinâmicos no Centro e na orla. Também oferecem passeios mais longos, até de turismo ecológico em Matinhos e em cidades vizinhas. O grupo ainda conta com profissionais formados no Senac e no Centro Comunitário Profissionalizante Mário Braga (CPP Matinhos) que também atuam como voluntários no CAT (Centro de Atendimento ao Turista do Pico de Matinhos).

Shows nacionais vão estender a temporada

De 12 de janeiro a 24 de fevereiro, artistas de fama nacional estarão na cidade para apresentações todas as sextas-feiras e sábados, com início programado para as 21h50.

Confira os nomes: Hugo & Guilherme; Roupa Nova; Luan Santana; Clayton & Romário; Jorge & Mateus; Guilherme & Benuto; Rick & Renner; Picote; Simone Mendes; Amado Batista; Trio Parada Dura; Zé Felipe; e Zezé di Camargo & Luciano.