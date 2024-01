Após acidente de trânsito, Polícia Rodoviária apreende armas em Guaratuba

Por volta de 1h30 desta segunda-feira (1º), uma colisão envolvendo um Ford/Fiesta e VW/Gol, resultou na apreensão de três armas de fogo. O acidente aconteceu próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual, na PR-412, no Coroados, em Guaratuba.

Após o acidente, os policiais realizaram o atendimento a ocorrência, onde o condutor do Fiesta, foi submetido ao teste de etilômetro, e foi liberado após o resultado dar como negativo. No entanto, o condutor do Gol, recusando-se em fazer teste e apresentando sinais de embriaguez, foi detido com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Durante a revista ao veículo, foram localizadas uma espingarda calibre 12, uma pistola Taurus calibre .380 com três carregadores e um revólver Taurus calibre .38. Além disso, ainda foram encontradas 17 munições calibre .38, 52 munições calibre .380, 12 munições calibre 12 e uma capa de colete balístico.

As autoridades procederam com a prisão dos dois ocupantes do veículo e a apreensão do automóvel, que foi encaminhado ao pátio do BPRv – Batalhão de Polícia Rodoviária de Coroados por infrações administrativas.

As armas, munições e uma capa de colete balístico foram encaminhadas à Delegacia de Guaratuba para procedimentos cabíveis.