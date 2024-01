Consumo de água da Sanepar é 20% maior que no verão passado

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A Sanepar produziu 1,2 bilhão de litros de água nos últimos 16 dias de 2023 no Litoral, mais do que o dobro do que consomem os moradores dessa mesma região fora da temporada. Esse volume seria suficiente para abastecer a população do Litoral durante 35 dias e também supera em mais de 20% o consumo de água de 15 a 31 de dezembro de 2022, que foi de 992 milhões de litros.

Levando em conta estas estimativas e o fato de a população fixa urbana das cidades litorâneas atendidas pela Sanepar (Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes e Guaraqueçaba) ser de aproximadamente 130 mil pessoas, o público médio nestas cidades nestes 16 dias foi de 285 mil pessoas, ou aproximadamente 155 mil turistas/veranistas na média diária.

Falta d’água – Apesar dos esforços informados pela Sanepar, houve falta de água em muitos lugares. Em alguns bairros de Guaratuba ficou mais de uma dia sem água, por falta de pressão na rede para alcançar as caixas d’água.

A Sanepar informa reforçou o sistema durante a temporada com a instalação de 33 geradores de energia. A estrutura extra tem ainda seis contêineres-reservatórios com elevatórias de bombeamento. São equipamentos com capacidade de 70 mil litros de água cada, distribuídos nos pontos mais distantes da rede em Matinhos e Pontal do Paraná.

A Sanepar mantém ainda em operação 17 caminhões-pipas que injetam água nos reservatórios e também diretamente na rede nos momentos de maior demanda por água. Até o dia 31, foram injetados 6 milhões de litros de água.

Durante 24 horas por dia, a Central de Controle Operacional da Sanepar, em Matinhos, monitora a distribuição de água em todo o Litoral, conseguindo identificar situações de baixa pressão na rede. Esse diagnóstico em tempo real permite à Companhia adotar medidas mais rápidas de manutenção do sistema.

A Sanepar também ampliou em 40% as equipes comercial e operacional, com o deslocamento de pessoas de outras regiões do Estado a fim de melhorar o atendimento aos clientes.

A orientação da Companhia é que moradores e veranistas façam uso consciente da água. As dicas são de para que as pessoas tomem banhos mais rápidos, deixem acumular louça para lavar de uma vez, adiem a lavagem de carros, calçadas e quintais, não descartem a água de piscinas, mas façam a limpeza com o uso de alvejante com cloro e cubram no período da noite para evitar sujeira e evaporação.

Outra recomendação é que os imóveis tenham caixa d’água com capacidade adequada à ocupação de moradores e visitantes que, segundo as normas da ABTN, deve ser suficiente para 24 horas de reservação.

Em situações de falta de água ou baixa pressão na rede, os clientes devem ligar no 0800 200 0115 ou acessar o WhatsApp 41 99544-0115 para que uma equipe vá em campo fazer diagnóstico e manutenção, se for o caso.