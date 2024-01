Site mostra Experiências Turísticas do Paraná fora do comum

O site Experiências Turísticas do Paraná apresenta mais de cem opções de turismo de natureza, cultura, história, gastronomia, entretenimento, saúde, beleza e tecnologia de diversas regiões turísticas. Do Litoral, aparecem ainda poucas alternativas ao turismo de praia e aos roteiros mais conhecidos.

O produto foi elaborado pelo Sebrae-PR com apoio da Secretaria de Estado do Turismo, Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur), municípios e Instâncias de Governanças Regionais (IGRs).

O site permite uma navegação interativa, com possibilidade de pesquisar por cidade ou produto. Além disso, é possível encontrar informações sobre horários de funcionamento, o que está incluso na experiência, classificação indicativa e quantidade de participantes.

Estão entre as opções do Litoral o Passeio de Barco no Rio Guaraguaçu e a Eco Pousada Perequê, em Pontal do Paraná; a Revoadas dos Guarás, e as atividades culturais do Canto do Caiçara, em Guaratuba; o Mutirão da Natureza, em Paranaguá; e o passeio do Barro das Conchas, e a vivência culinária caiçara da Pousada Laranjeiras, em Antonina.

Apenas estas cidades têm iniciativas cadastradas atualmente no site, sendo 1 de Paranaguá, 2 de Antonina, 2 de Pontal e 10 de Guaratuba.

A coordenadora de Turismo, Economia Criativa e Artesanato do Sebrae-PR, Patricia Albanez, explica que as experiências divulgadas no portal são resultado de um processo de qualificação de quase 400 pequenos negócios em todo o Paraná.

“A ideia é estimular a melhoria nos serviços do turismo. A partir de uma jornada de capacitação, as empresas se qualificam e geram novos produtos a partir das expertises e dos ativos que já possuem. Com isso, surgem os produtos (passeios, roteiros ou experiências) que agregam na visita do turista e acabam por aumentar o faturamento dos negócios”, observa.

PILOTO – Os produtos que compõem o portal são resultados de uma jornada iniciada em 2021 com os municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O projeto-piloto contou com a adesão de 30 empresas, que participaram de eventos, oficinas, palestras e visitas guiadas, com foco na capacitação e na identificação de pontos de melhoria.

VIAJE PARANÁ – O Governo do Estado mantém outro site com atrativos turísticos, o Viaje Paraná. Nele é possível explorar o potencial das Regiões Turísticas, dos municípios e encontrar as melhores alternativas para turismo religioso, rural, cultural, de negócios e outras modalidades.

Fonte: Secretaria de Estado do Turismo / AEN