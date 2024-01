Van da Justiça Itinerante atende no Litoral

Foto: TJPR / Divulgação

A van da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) atende cidades do Litoral durante esta semana. A iniciativa faz parte da 26ª edição da Operação Litoral do Poder Judiciário do Estado do Paraná, iniciada em 28 de dezembro.

O veículo estaciona em locais de aglomerações em Pontal do Paraná, Guaratuba e Matinhos. Um dos principais objetivos do serviço é incentivar a população a buscar a resolução consensual de conflitos por meio da conciliação e da mediação. Evita-se, desta forma, que processos sejam iniciados ou que processos em andamento na Justiça se alonguem por mais tempo.

“Um dos propósitos da van é fazer esse encaminhamento de interessados em resolver situações de natureza cível e de família”, explica Lucas Cavalcanti da Silva, juiz auxiliar da 2ª vice-presidência do Tribunal e juiz coordenador da Operação Litoral.

Desde o início da Operação Litoral, diversas mediações já foram realizadas. Conflitos em terreno de herança, entre vizinhos, familiares e de consumo são alguns exemplos de casos que já foram atendidos e terminaram em acordo nos últimos dias.

“Existe uma peculiaridade nas mediações da equipe itinerante, porque as soluções são realizadas e estimuladas pelas formas mais criativas, seja no espaço interno da van, em qualquer dos fóruns do litoral, na areia da praia ou nas ruas do litoral”, conta Marcel Tulio, um dos conciliadores que está atuando na Operação Litoral.

“A equipe atua ainda em situações de conscientização, orientação de comportamentos que possam evitar conflitos para prevenir problemas como relações de consumo, vizinhança, entre outras”, complementa o conciliador Edgar Souza da Silva que também vem prestando atendimento no Litoral.

Além do trabalho com a conciliação e mediação, a equipe itinerante do TJPR atua na consulta de processos, encaminhamento a outros órgãos, identificação de crianças com o telefone dos pais para que sejam localizadas em caso de desaparecimento, além de orientações gerais que se mostrem possíveis aos cidadãos.



Confira a programação da van da Justiça Itinerante:

3/1 – Pontal do Paraná – Passarela central no Balneário Ipanema (10h às 16h)

4/1 – Guaratuba – Morro do Cristo (10h às 16h)

5/1 – Matinhos – em frente ao Sesc (10h às 16h)



A Operação Litoral

A primeira etapa da 26ª edição da Operação Litoral do Poder Judiciário do Estado do Paraná vai até 5 de janeiro. A outra fase da operação será realizada durante o Carnaval, entre 9 e 16 de fevereiro de 2024.

Organizado anualmente pela 2ª Vice-Presidência do TJPR, o projeto atua nos períodos considerados de altíssima temporada. O objetivo é proporcionar a resolução ágil e eficaz dos conflitos que estão sob a esfera de atuação dos Juizados Especiais Cível e Criminal. Busca-se também reforçar a estrutura judiciária e reduzir o impacto no movimento forense nestes períodos em que há maior demanda turística na região.

Além dos atendimentos itinerantes, a Operação Litoral possui atendimento fixo nos fóruns das comarcas de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.