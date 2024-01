Pontal do Paraná divulga nova tabela com 34 horários no transporte coletivo

Pontal do Paraná divulga nova tabela com 34 horários no transporte coletivo

Após a mudança no sistema de transporte coletivo em Pontal do Paraná no início de dezembro e da circulação dos ônibus da nova linha executiva no último dia 23, a empresa que opera o transporte coletivo na cidade, divulgou nesta semana uma nova tabela de horários.

A tabela da Oceânica Sul inclui a linha regular e a linha executiva. Agora são 34 opções de Monções a Pontal do Sul e 33 de Pontal do Sul a Monções.

De segunda à sexta (dias úteis) a linha regular Pontal do Sul-Monções conta com 21 horários, e a nova linha executiva com outros 12 horários, totalizando 33 horários diários ofertados aos usuários do sistema.

Pontal do Sul-Monções: A linha Monções-Pontal do Sul conta com 23 horários regulares e 11 executivos, totalizando 34 horários diários. Por determinação do prefeito Rudão Gimenes, três horários diários atendem obrigatoriamente também a região do Guaraguaçu e outros dois atendem diariamente as localidades do KM 10 (PR 407) e do Tabuleiro.

Tarifas: As tarifas foram reduzidas e seguem mantidas a R$ 3,00 de segunda à sexta e R$ 2,00 aos sábados, domingos e feriados.