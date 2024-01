Turistas e moradores do Litoral aproveitam verão para praticar esportes nas arenas do Estado

Foto: Clóvis Santos / Secretaria do Esporte

Desde o final de dezembro, quem frequenta as praias do Litoral já pode notar as grandes estruturas montadas pelo Governo do Estado para a prática de esportes de forma gratuita.

No total, são seis arenas recreativas do Verão Maior Paraná onde é possível praticar uma série de atividades para todas as idades, além de assistir a mais de 30 eventos especiais com atletas e ex-atletas profissionais. Os espaços estão disponíveis nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Entre as atividades disponíveis, estão algumas que fazem parte da tradição do verão, como vôlei de praia, futevôlei, beach soccer, natação e surfe, assim como novas modalidades que têm ganhado mais praticantes nos últimos anos, como o beach tennis, handebol de areia, futmesa e os crossgames. Nos palcos, profissionais de recreação também oferecem aulas de dança e exercícios aeróbicos. As atividades diárias começam às 8h30 e seguem até 17h30.

Segundo o secretário de Estado do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, mais de 300 profissionais das áreas de educação física, enfermagem, comunicação e turismo trabalham nos postos de atendimento para auxiliar os veranistas que quiserem praticar alguma modalidade.

“Concluímos a primeira semana do Verão Maior com mais de 20 mil atendimentos em todos os tipos de atividades esportivas. A intenção do Estado é atender bem os veranistas para que eles possam retornar nos próximos anos, gerando um ciclo virtuoso e fazendo com que o Paraná tenha o melhor verão do Brasil”, afirmou.

Foto: Clóvis Santos / Secretaria do Esporte

De acordo com o diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Secretaria do Esporte, Tiago Campos, a ideia é oferecer um local com que alie as atividades físicas com outras opções de lazer, cultura e de cunho educativo.

“Temos paredes para escalada, tirolesa e, neste ano, uma grande inovação, que são os palcos Sunset, em que bandas paranaenses se apresentam todos os dias”, disse Campos. “Além disso, outras secretarias e órgãos estaduais têm espaços para promover ações de educação ambiental, educação no trânsito e outras de cunho orientativo”.

A estudante Eloiza Rocha, de 14 anos, aprovou a estrutura montada na praia de Caiobá, em Matinhos. “Acho muito legal, porque a gente não fica apenas na praia, mas pode aproveitar as quadras, bater uma bola e fazer um programa diferente que combina bastante com a areia”, afirmou.

A prima dela e também estudante Aghita Rocha, 15, também está se divertindo com as atividades promovidas pelo Governo do Estado. “Achei bem legal a estrutura porque tem vários esportes para fazer, além das aulas de dança”, contou.

Competições – Além das atividades gerais abertas ao público, algumas arenas contam com arquibancadas com capacidade para até cinco mil pessoas, onde acontecerão 30 eventos esportivos. Entre eles, estão o futebol das estrelas e o vôlei das estrelas, que devem reunir campeões mundiais.

Também estão programados eventos mais radicais, como o skate, motocross, BMX freestyle e o Transparaná – o mais importante evento de off-road do Estado, que terá o Litoral como ponto de chegada. Ao longo das próximas semanas, também ocorrerão eventos específicos variados, incluindo apresentações de ginástica rítmica, corridas de rua e pescaria em caiaque.

Noroeste – Para quem optou pelas praias de água doce, às margens do Rio Paraná, também é possível aproveitar a programação esportiva nos balneários na cidade de Porto Rico e no distrito de Porto São José, que pertence à cidade de São Pedro do Paraná, na região Noroeste.