Retirada de pessoas do mar em risco de afogamento aumentou quase 40%

Foto: CBMPR

Desde o início oficial do Verão Maior Paraná 2023/2024, no dia 16 de dezembro, até o dia 2 de janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) realizou 664 resgates no Litoral do Estado.

Isso significa que na atual temporada, em média, aproximadamente 37 pessoas foram retiradas do mar diariamente em situação de dificuldade. Além desses, outros 75 banhistas precisaram ser socorridos por estarem se afogando e três acabaram falecendo – todos estavam em locais sem a presença de postos de guarda-vidas.

“Dos óbitos que ocorreram no Litoral, nenhum foi em local com posto de guarda-vidas, e isso é um fator bastante importante. Reforça aquilo que o Corpo de Bombeiros enfatiza, que as pessoas têm que procurar trechos da praia protegidos por guarda-vidas, onde nós estamos, porque a chance de acontecer de uma pessoa entrar em óbito nesses locais é muito menor”, comentou o comandante do 8º Grupamento do CBMPR, responsável pelo Litoral, major Fabrício Frazatto dos Santos.

Esses trechos da orla monitorados com postos fixos de guarda-vidas são sinalizados por duas bandeiras bicolores: metade vermelhas, metade amarelas. Dentro da área demarcada, de cerca de 250 metros, também há indicações, por meio de bandeiras, se o risco naquele local é baixo (bandeira verde), médio (amarela) ou alto (vermelha). A orientação visual é atualizada constantemente, de acordo com a mudança das condições do mar e do terreno em questão. Esse trabalho de sinalização, incluindo a colocação de placas de perigo, foi realizado 3.433 vezes nesse período.

Nos pontos sem postos permanentes de guarda-vidas, em que a fiscalização é feita por meio de rondas, são colocadas bandeiras pretas. Nesses espaços, o socorro pode levar mais tempo do que o ideal, aumentando o risco de consequências mais graves em caso de incidentes. A orientação é evitar essas localidades e caminhar um pouco mais até um local com maior proteção.

Apesar do esforço para minimizar o tempo de resposta a casos de emergência, o trabalho mais intenso ainda é o preventivo e de orientação das pessoas que buscam curtir a praia. Nesse período, já foram realizadas pelos bombeiros 70.774 orientações a veranistas, informando os melhores locais de banho e as medidas de segurança, por exemplo.

Em praias lotadas, como está sendo o caso no Paraná nesta temporada, não é incomum ouvir o apito dos guarda-vidas, chamando a atenção de pessoas que estão se colocando em risco. As advertências, que podem ser sonoras ou não, feitas pelos bombeiros no Verão Maior Paraná, chegam a 29.295. São casos em que os banhistas estão muito distantes da faixa de areia ou em zonas mais perigosas do mar.

“O Litoral vem recebendo um público extremamente grande, considerando as últimas temporadas. Isso demandou ampliação do nosso serviço. Tivemos um aumento de em torno de 150% nas orientações e advertências em relação ao ano anterior”, revelou o major Frazatto. “Isso demonstra que houve uma quantidade muito maior de pessoas presentes nesses locais aquáticos e que elas se colocaram em risco mais do que nas temporadas passadas”.

Para dar conta do aumento da demanda de serviço, o Corpo de Bombeiros tem no Litoral quase 800 pessoas voltadas para o atendimento emergencial e também para as ações informativas e preventivas. Mesmo assim, o trabalho tem sido incessante.

“Tivemos também um aumento significativo de salvamentos. Grande parte é de apoio de resgate, em que o guarda-vidas retira uma pessoa de uma área de risco, não necessariamente durante um processo de afogamento, mas essa pessoa está muito próxima de entrar em um processo de afogamento”, contou o major. “Então, ela precisou de ajuda, de uma intervenção nossa para que pudesse sair em segurança. Essas ações de retirada de pessoas em risco de afogamento subiram quase 40%, considerando a temporada passada”.

Outra parte do trabalho preventivo é a preocupação com as crianças, que em momentos de distração acabam se perdendo dos pais. Nessas primeiras semanas, foram localizadas, com a ajuda dos bombeiros, 367 meninos e meninas nessa situação. Para minimizar o problema e facilitar na procura, em caso de incidentes desse tipo, foram – e ainda estão sendo – distribuídas 6.273 pulseiras de identificação em toda a orla.

A atenção dos pais, no entanto, é fundamental. “O Corpo de Bombeiros reforça que os pais mantenham a guarda constante e a distância de no máximo um braço das crianças. Atenção a todo momento. As crianças não têm orientação espacial do ambiente e acabam se perdendo. Muitas vezes, percorrem grandes distâncias”, concluiu o comandante do 8º GB.

ÁGUA-VIVA – Também foram contabilizados 884 incidentes com água-viva ao longo desse período.

REFORÇO – Para o Verão Maior Paraná 2023/2024, a população tem à disposição 96 postos de guarda-vidas nas regiões de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes e Ilha do Mel. Em caso de emergências, busque o guarda-vidas mais próximo ou ligue 193.