Praia de Leste tem domingo com oficinas e apresentação de circo

Foto: Divulgação do Circo Salgueiro

Dentro da agenda do Verão Maior, promovido pelo Governo do Estado, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, as areias do Balneário Praia de Leste recebem domingo (7) a trupe do Circo Salgueiro. As atividades serão o dia todo no Palco Diário e incluem oficinas gratuitas ao público mostrando habilidades em malabares, acrobacias e equilíbrio.

Os artistas são mágicos, malabaristas, trapezistas, equilibristas e palhaços. Pela manhã, as atividades são das 8h às 12h e, à tarde, das 15h às 19h. O espetáculo circense está marcado para às 17h30.

Todas as atividades são gratuitas. É só chegar no palco montado no centro de Praia de Leste e participar. As atividades da próxima semana em Pontal do Paraná começam na quarta (10) novamente no Balneário Shangri-lá.

AGENDA DO CIRCO SALGUEIRO EM PONTAL DO PARANÁ

Praia de Leste, ao lado do Palco Diário: 07/01 – 17/01 – 27/01 – 02/02.

Shangri-lá, ao lado do Palco Sunset: 10/01 – 21/01 – 25/01 – 30/01.

Ipanema, ao lado do Palco Diário: 13/01 – 18/01 – 28/01 – 01/02.