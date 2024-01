Projeto do DER para duplicar PR-412 prejudica Matinhos, alerta secretaria

A Secretaria de Municipal de Urbanismo Matinhos emitiu um comunicado aos moradores da cidade criticando o projeto do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná da duplicação da PR-412, entre Matinhos e Pontal do Paraná.

O projeto executivo da obra será apresentado oficialmente pelo DER-PR nesta sexta-feira (12), em audiência pública virtual marcada para acontecer entre as 14h até as 14h45. O trecho tem extensão de 14,5 quilômetros, iniciando na ponte sobre o Canal de Matinhos e prosseguindo até o entroncamento com a PR-407, em Praia de Leste, balneário de Pontal do Paraná.

“Na audiência serão apresentadas todas as soluções definidas para a obra, resultado da elaboração de projeto executivo de engenharia”, informou o DER-PR, que é uma autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, o projeto prioriza apenas o fluxo de veículos entre os municípios. “De acordo com o projeto, teremos uma rodovia com mureta de concreto entre as pistas, poucos acessos às vias locais e comércio, poucas travessias de pedestre e um viaduto na Avenida Curitiba.

“Não podemos permitir que Matinhos se torne uma cidade de beira de estrada entre Pontal do Paraná e Guaratuba. Não podemos permitir que a Avenida Curitiba, uma das principais vias da cidade, seja cortada por um viaduto de concreto, inviabilizando a urbanização da praça, orla da praia e o comércio local”, diz um trecho da nota.

A rodovia PR-412 vai da divisa com Santa Catarina, em Guaratuba, até o balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, e coincide com diversas ruas por cruzar áreas urbanas. O trecho citado se chama Avenida Paranaguá.

“O DER-PR insiste em tratar essa avenida como uma rodovia de alta velocidade, priorizando o fluxo de automóveis, como se ela não estivesse localizada no perímetro urbano e no eixo central da malha urbana de Matinhos”, acrescenta.