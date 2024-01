Caieiras repudia fogos na festa de Roberto Justus. Prefeito diz que pode ter sido “chá” ou oposição

A soltura de fogos de artifício com barulho, supostamente, na festa de aniversário do prefeito Roberto Justus, neste domingo (7), nas areias do balneário de Caieiras foi publicamente criticada por duas associações representativas da comunidade. Ele rebate.

Nota de repúdio foi divulgada nas redes sociais, com algumas palavras em letras maiúsculas:

“A comunidade de Caieiras através das Associações de Moradores e de Pescadores Artesanais vem comunicar sua indignação quanto a falta de Respeito para com os moradores, com os Autistas e os Animais, que hoje (07/01) foram surpreendidos com uma “Bateria de Fogos” com barulho, que SIM, INCOMODOU vindo da região onde se realizava uma festa em comemoração ao aniversário do Prefeito.”

A nota ainda lembra que a queima de fogos com barulho é proibida, por lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo próprio Roberto Justus. “EXISTE LEI (1.969/22) E ELA É PRA TODOS!”, destaca a nota de repúdio.

Por fim, as associações agradecem a visita de Roberto Justus, mas cobram: “Foi muito legal termos o Prefeito em nossa comunidade comemorando, MAS FALTA DE RESPEITO NÓS NÃO ADMITIMOS DE NINGUÉM!”

No Facebook, a Amac acrescentou:

“HOJE ficamos FELIZES com a presença do Senhor Prefeito Roberto Justus em nossa comunidade comemorando com parentes, amigos e servidores públicos, mas NOS ENTRISTECEU a DESNECESSÁRIA SOLTURA DE FOGOS COM MUITO BARULHO no final da tarde deste domingo (07/01). Existe Lei e ela precisa ser cumprida POR TODOS. Que isso não repita mais em nossa comunidade ou em qualquer lugar. Tivemos mais BARULHO DE FOGOS neste domingo do que na VIRADA DE ANO, INFELIZMENTE!.”

Roberto Justus diz que fogos podem ser de chá ou da oposição

O Correio perguntou a Roberto Justus se ele queria comentar o assunto. “Não sei do que se trata”, disse inicialmente. Depois mostrou que sabia:

“Meu aniversário foi maravilhoso. Super prestigiado, animado, um dos melhores da minha vida. Não teve fogos. Não é comigo. Me disseram que foi um chá de revelação.”

Prossegue: “Tinha um grupo da oposição dizendo que iria aprontar alguma coisa contra mim. Pode ser isso”. E, se dirigindo ao repórter, insinua: “Você está combinado com eles?”

No final, enviou um áudio do vereador Fabiano da Caieiras (PSD) e disse: “Presidente da associação reconheceu que eu não tenho nada a ver com isso”.

O prefeito continua: “Eu só passei meu aniversário na praia. Enquanto eu estava lá não teve foguete nenhum. Quem quer vincular uma coisa com a outra está muito mal intencionado e não merece minha consideração”.

E volta a perguntar ao repórter: “Quando é o teu aniversário? Se alguém soltar foguete neste dia a culpa vai ser tua?”