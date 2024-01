Novos recursos dos sites de apostas em 2024

Foto: Canva

A cada ano que passa, as casas de apostas em atividade no Brasil desenvolvem novos recursos para aperfeiçoar a experiência de seus usuários e atrair novos cadastros. Isso ocorre não só por conta dos galopantes avanços tecnológicos os quais acompanhamos diariamente, mas também porque as plataformas precisam se manter em dia com as novidades de modo a não deixar seus clientes escaparem para a forte concorrência do setor.

E os maiores beneficiados por isso somos nós apostadores, que temos ao nosso dispôr atrações como cashback, live stream, odds turbinadas e muito mais, como você poderá conferir no nosso artigo de hoje.

Streaming ao Vivo

A capacidade de assistir aos jogos nas plataformas enquanto aposta ao vivo configura um upgrade enorme na experiência dos usuários. Diversas ligas de futebol, tênis e outras modalidades, além de ligas de eSports são transmitidas em tempo real para favorecer os palpites em tempo real tirando proveito da flutuação das odds.

Algumas casas podem exigir o cadastro e algum valor depositado para liberar o acesso ao Live Stream, outras fornecem o serviço de modo 100% gratuito. Caso não haja transmissão em vídeo, os sites costumam fornecer acompanhamento lance a lance com infográfico e estatísticas ao vivo.

Sites de Apostas com streaming:

Sportingbet;

Betano;

Bet365;

PariMatch;

Betway;

Betfair.

Gamificação da Experiência

Uma das novidades geradas de modo a fidelizar ainda mais os clientes foi a gamificação da interação dos usuários com os recursos. Através de um sistema de pontuações e troféus, o cliente ganha acesso a recursos especiais VIP, como suporte preferencial, cashback semanal e prêmios exclusivos.

Exchange e comunidades

A experiência também ficou mais social, com as plataformas criando comunidades nas quais seus jogadores interagem entre si e trocam impressões. Em alguns casos, é possível apostar até mesmo na modalidade Exchange, formato no qual um usuário cria uma aposta e a oferece a outros clientes do site que podem apostar contra ou a favor do palpite criado. No Brasil, esse tipo de aposta ainda é exclusividade da Betfair.

Métodos de pagamento

O Pix costuma ser o queridinho dos apostadores brasileiros e está disponível em praticamente todas as casas de apostas abertas ao público do país. Entretanto, a demanda dos usuários fez as casas se abrirem a outras opções de pagamento digitais seguras e com processamento rápido.

É o caso das carteiras digitais como Neteller e Skrill e até mesmo das Criptomoedas (BitCoin, Tether, Ethereum, DogeCoin, BitCoin Cash e mais), as quais são convertidas para o real imediatamente após a transferência de acordo com a cotação do dia.

Customização da Tela Inicial

Cada apostador tem o seu perfil e as suas preferências. Assim, nada mais correto do que ele ter os seus eventos e mercados favoritos expostos logo quando acessa a plataforma da qual é cliente. Isso já é possível nos novos sites de apostas do Brasil onde é possível customizar o que irá aparecer na homepage quando você fizer o seu login.

Desenvolvimento dos sites

Segurança e responsividade ágil são duas demandas em constante aperfeiçoamento nas plataformas as quais buscam oferecer uma experiência 100% segura aos seus clientes tanto na proteção dos dados compartilhados no cadastro quanto nas operações financeiras, e também o processamento rápido de comandos para que os apostadores não percam oportunidades por causa do carregamento vagaroso de páginas e comandos. Esse segundo critério é crucial para sites que oferecem o recurso de aposta ao vivo como destaque.