Polícias garantem segurança para multidões nos shows gratuitos que estreiam hoje

As polícias Civil, Militar e Penal vão reforçar o policiamento na orla de Matinhos e Pontal do Paraná, nos dias de shows do Verão Maior Paraná, que iniciam hoje. As guardas municipais dos dois municípios também vão atuar na segurança do público

A Polícia Militar destaca que as pessoas podem levar suas bebidas, até cooler, mas que não será permitido o acesso de embalagens de vidro. Para reforçar a medida, as prefeituras de Matinhos e Pontal editaram decretos proibindo comércio, transporte e consumo de bebidas em vidros durante os shows do Viva o Verão.

A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos estará posicionada em Matinhos, atuando como um posto avançado da Polícia Civil, proporcionando um ambiente para o registro de boletins de ocorrência, termos circunstanciados e demais atendimentos relacionados à polícia judiciária.

Além disso, os policiais civis farão atendimentos como confecção de boletins de ocorrência, entrega de pulseiras de identificação para as crianças e orientações quanto às atribuições da polícia judiciária.

A unidade móvel funciona em um ônibus, com instalações e equipamentos de última geração. Conta com internet 4G, sistema de câmeras de monitoramento, gerador de energia elétrica independente, computadores que permitem seis atendimentos simultâneos e acessibilidade para pessoas com limitações de locomoção.

A Polícia Militar terá pontos de apoio nas entradas de acesso aos palcos. Equipes próximas a um caminhão vão fazer a distribuição de pulseirinhas de identificação para as crianças. Além disso, será reforçada a presença em locais estratégicos de Matinhos e Pontal do Paraná.

A PM também orienta as pessoas para que tomem cuidado com os celulares e pertences pessoais. A Polícia Penal vai integrar as operações de segurança com uma unidade móvel de monitoração eletrônica.

É uma viatura totalmente adaptada para atendimentos fiscalizatórios e assistenciais a pessoas privadas de liberdade com monitoração eletrônica, a conhecida tornozeleira.