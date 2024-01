Roupa Nova e Hugo & Guilherme atraem multidões em Matinhos e Pontal do Paraná

Foto: Leonardo Sguarezi/Secom

A temporada de grandes shows do Verão Maior Paraná no Litoral foi aberta na noite desta sexta-feira (12) com público de mais de 60 mil pessoas em Matinhos e Pontal do Paraná. De acordo com o Governo do estado, em Matinhos, cerca de 40 mil veranistas e moradores curtiram a apresentação da dupla Hugo e Guilherme. Já em Pontal, 20 mil pessoas assistiram e dançaram ao som dos hits do Roupa Nova.

Entre os principais nomes do atual sertanejo universitário, Hugo e Guilherme agitaram o público com seus hits no palco montado na Avenida Atlântica, em Matinhos. Os fãs da dupla de Goiás puderam curtir sucessos como “Torce o Olho”, “Elevador” e “Mágica” a partir de cinco telões gigantes.

A dupla elogiou a estrutura montada para os shows do Verão Maior Paraná no Litoral. Segundo Hugo, o palco de Matinhos, armado para um show gratuito, é muito melhor do que estruturas particulares onde os dois já tocaram.

“Está incrível. Em poucas praças do Brasil a gente vê uma estrutura tão grandiosa como essa. Ficamos felizes porque na verdade isso é uma valorização das pessoas que vêm assistir ao show, quem vêm curtir”, destaca Hugo, que citou o tamanho do camarim e do palco como destaques. “Tudo lindo demais”, concordou o parceiro Guilherme.

Estrutura também elogiada pelo público, que pôde assistir gratuitamente a uma das duplas mais famosas do cenário atual da música sertaneja. Público que, após o sucesso da primeira apresentação, já se prepara para os próximos shows que vêm por aí no Verão Maior Paraná.

“Sou fã do Hugo e Guilherme e o show foi inesquecível, agitou muito a galera. Agora já estamos com toda a agenda programada para os próximos shows aqui”, disse o contador Alexander da Silveira Gomes, 44 anos, morador de Matinhos.

PONTAL DO PARANÁ – A mesma estrutura foi montada no palco do Centro de Eventos Marisol, em Pontal do Paraná, que teve na estreia a enxurrada de sucessos dos 43 anos de carreira do Roupa Nova. Os veteranos tocaram músicas que embalam gerações de fãs há décadas e foram temas de novelas, como “Dona”, “Whisky a Go-Go”, “Sapato Velho”, “Linda Demais”, “Um Sonho a Dois”, entre outros hits.

Os membros da banda elogiaram o clima de família da apresentação. No público do show de Pontal, muitos pais com os filhos, avós e, como não poderia deixar de ser em se tratando de Roupa Nova, muitos casais apaixonados. “Nesta sexta e sábado vamos jogar toda a nossa energia no nosso repertório, toda nossa capacidade de deixar as pessoas felizes para começarmos bem o ano”, comentou o baixista e vocalista Nando.

“Quando chegamos, vimos famílias passando, com mãe, pai, criança, gente com cadeirinha para sentar. Ou seja, um show familiar, que é o que o Roupa Nova entrega ao público e a recíproca é verdadeira”, enfatizou o baterista e vocalista Serginho Herval.

Além da oportunidade de assistir uma das maiores bandas do Brasil, o público também elogiou a estrutura montada para a primeira apresentação do Roupa Nova no Verão Maior Paraná – neste sábado (13) a banda sobe no palco de Matinhos para mais um show.

A secretária executiva Suellen Machado, 31 anos, saiu de Curitiba com o namorado só para ver o Roupa Nova. Ela elogiou a iniciativa do Governo do Estado em trazer a sua banda favorita em uma estrutura que não perde em nada para os grandes shows nacionais. “Achei muito bacana o espaço. É muito legal ter toda uma estrutura dessa para um show do Roupa Nova, de graça aqui, tão pertinho da gente”, disse Suellen, que retornou a Curitiba após o show.

Já a professora aposentada Maura Martins Severino adiou a volta para casa na cidade de Coronel Sapucaia, no estado vizinho do Mato Grosso do Sul, só para assistir ao Roupa Nova. Após passar a temporada de praia de Guaratuba, a aposentada fã da banda ficou no Litoral do Paraná um dia a mais da data prevista para retornar só para ver o show em Pontal do Paraná.

“Assim que fiquei sabendo do show, adiei a minha volta. Nunca imaginei que iria assistir ao Roupa Nova de graça. Está tudo fantástico, maravilhosa a estrutura. O Paraná está de parabéns pela organização desse show. Ano que vem estou aqui de volta para ver mais shows”, disse.

Outro veranista que curtiu muito a apresentação do Roupa Nova foi o servidor público aposentado José Aparecido Nascimento, 71 anos. Morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e proprietário de uma casa no balneário de Shangri-lá, Nascimento desceu a serra nesse fim de semana só para assistir ao Roupa Nova.

“Uma estrutura dessa que foi montada com um show do Roupa Nova é unir o útil ao agradável. Tanto que nesse fim de semana eu vim para cá exclusivamente para ver a banda”, destacou Nascimento, que não escondeu a música que mais curtiu no show. “Não tem como ficar parado ouvindo ‘Whisky a go go’. O que fizeram aqui nessa apresentação, toda a estrutura, e o show em si, é coisa de primeira qualidade”.

Outra turista que cantou bastante os hits dos 43 anos de estrada do Roupa Nova foi a professora Angela Maria da Silva, 45 anos, moradora de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. Fã do Roupa Nova, ela destacou a organização do show. “Confesso que não imaginei que o show seria tão organizado. Mas está tudo muito bom. O espaço é muito legal, com indicações de entrada e saída. Fora que é o show do Roupa Nova de graça”, disse ela, que não costuma ir a shows da banda em Curitiba pela distância.

“Aqui a coisa casou: vim passar o verão na casa da minha família e vi nas mídias sociais que ia ter show do Roupa Nova. Nossa, isso foi perfeito”, comemorou.

A administradora aposentada Lucimar Bulla Stefano, 60 anos, por sua vez, destacou a segurança montada no Centro de Eventos Marisol. Ela foi sozinha ao show do Roupa Nova. “Tem muita gente com família, sentada em cadeirinhas de praia. Isso dá uma segurança para a gente. Vim porque sou muito fã do Roupa Nova, mas acho que os outros shows também serão muito bons”, avaliou.

SÁBADO TEM MAIS SHOWS – O Roupa Nova volta a se apresentar neste sábado (13) no Verão Maior Paraná, dessa vez no palco de Matinhos, às 21 horas. Já em Pontal do Paraná, a atração fica por conta dos sertanejos Rick e Renner e seus sucessos nacionais, como “Ela é Demais” e “Nos Bares da Cidadade”.

No próximo fim de semana, será a vez do cantor Luan Santana agitar o público no palco de Matinhos, sexta-feira (19), às 21 horas. No mesmo dia e horário, o É o Tchan quem vai garantir a festa em Pontal do Paraná Já no sábado (20), a dupla Clayton e Romário se apresenta em Matinhos e a cantora Yasmin Santos em Pontal. A programação completa de shows pode ser conferida no site do Verão Maior Paraná.

No total, serão 27 shows gratuitos de grandes artistas nas duas arenas montadas pelo Governo do Estado, atendendo a todos os públicos. As apresentações em Matinhos e Pontal do Paraná serão aos finais de semana até o fim de fevereiro.

Os shows acontecem todas as sextas e sábados às 21 horas, com um intervalo das apresentações na semana do Carnaval. Em compensação, no dia 21 de janeiro, um domingo, a programação conta com os shows da dupla Jorge e Mateus, em Matinhos, excepcionalmente às 18h, e do cantor Bruno Rosa, em Pontal do Paraná, no mesmo horário.