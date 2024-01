Guaratuba tem mais duas prisões por homicídios na cidade

Foto: PCPR / Divulgação

A Polícia Civil fez prisões nesta quarta-feira (10) em Guaratuba de pessoas envolvidas em dois homicídios. As duas ações contaram com o apoio de policiais civis que estão atuando na operação Verão Maior Paraná.

Uma das prisões foi de uma mulher, de 25 anos, suspeita de participação no homicídio e ocultação de cadáver de Cassiano Danton Doris de Oliveira, de 27 anos.

A vítima estava desaparecida desde outubro e seu corpo foi localizado em dezembro. “No dia 18 de dezembro, policiais da Delegacia de Guaratuba, juntamente com demais policiais que estão trabalhando na Operação Verão, foram à campo após intensas buscas e conseguiram localizar o cadáver do desaparecido. Depois do achado e confirmada a identidade da vítima, as investigações prosseguiram e foi representada pela prisão temporária dos suspeitos”, afirmou o delegado Glaison Lima.

O delegado Gabriel Rocha conta que durante as diligências ainda foi apurado que há envolvimento de um segundo indivíduo no crime. “As investigações seguem a fim de localizar o indivíduo, contamos com a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. Reforçamos que as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 197 da PCPR ou pelo 181 do Disque-Denúncia”.

Suspeito com mandado de prisão

Foto: PCPR / Divulgação

Em outra ação, foi preso um homem, de 21 anos, por um homicídio ocorrido no início de 2023. “O indivíduo é apontado nas investigações como suspeito do homicídio contra Adriano Pereira. Apuramos que ele estava com mandado de prisão em aberto e, de imediato, realizamos as diligências para localizá-lo e cumprir a ordem judicial”, afirma o delegado Glaison Lima.

Durante a ação, que contou com o apoio de cães policiais, ainda foi cumprido um mandado de busca e apreensão. “O crime aconteceu no início do ano passado. Com trabalho integrado com os policiais civis que estão trabalhando na Operação Verão conseguimos encontrar o procurado. Agora seguimos com as investigações a fim de estabelecer a dinâmica dos fatos e localizar o corpo da vítima”, conclui o delegado Gabriel Rocha.

Total de 7 prisões por homicídios na semana

Durante a semana, as equipes da Polícia Civil de Guaratuba e da operação Verão na cidade fizeram mais cinco prisões de envolvidos em homicídios, com participações de policiais de Santa Catarina.

Quatro presos foram encontrados em Itapoá (SC): três homens, de 42, 27 e 18 anos, e uma mulher, de 22 anos, suspeitos do envolvimento na morte de Eric da Graça Liandro, no bairro Mirim, no dia 30 de novembro.

No mesmo dia foi preso um empresário da cidade condenado por um homicídio cometido há 10 anos na cidade de Laguna (SC)