Carga de cocaína com GPS é apreendida no Porto de Paranaguá

Fotos: Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, na manhã deste sábado (13), 36 kg de cocaína em um contêiner no Porto de Paranaguá.

Os 33 tabletes de cocaína foram encontrados no compartimento do motor de um contêiner refrigerado com uma carga de carne de frango. Junto, havia um dispositivo de GPS, o que permitiria aos traficantes a localização da droga em tempo real.

O navio tem como destino os portos de Las Palmas, na Espanha, e Roterdam, na Holanda.

É a segunda apreensão realizada pela Receita Federal no porto neste ano. A primeira foi no dia 9 de janeiro, quando foram encontrados e 22,5 kg de cocaína em um contêiner que tinha como destino final a Espanha.

Em 2023, a Receita Federal encontrou no complexo portuário de Paranaguá pouco mais de 1.800kg de cocaína em 21 apreensões.