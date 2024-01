Bebê de 11 meses precisou ser transferido de Guaratuba por helicóptero

Vídeo: BPMOA

Na noite deste sábado (13), por volta das 21h40, em Guaratuba, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado pelo Samu Litoral para o atendimento de um bebê que estava em estado grave no Pronto Socorro Municipal.

Como a solicitação ocorreu à noite, após o encerramento das atividades do helicóptero Falcão 08, e as condições meteorológicas eram críticas, a equipe solicitou e obteve autorização do comandante da unidade, Major Marcio Valim de Souza, para decolarem.

As equipes do BPMOA e os operadores de suporte médico (OSM) do Samu Litoral, seguiram com o Falcão 08 em voo visual noturno até a área de pouso em Guaratuba, para o transporte do bebê, Uma menina de 11 meses, que teve uma série de crises convulsivas, broncoaspirou (entrada de substâncias estranhas, tais como alimentos e saliva, na via respiratória) – o que resultou em uma insuficiência respiratória.

Já em estado grave a bebê necessitou ser entubada ainda no Pronto socorro, foi estabilizada, medicada pelos operadores de socorro médico e transportada de helicóptero até Paranaguá, onde foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral.

“A atitude dos militares estaduais do BPMOA e dos profissionais do SAMU, além de auxiliarem as equipes médicas de Guaratuba a estabilizar a bebê, de difícil manejo, foi fundamental para que a equipe daquela cidade não precisasse se deslocar até Paranaguá, o que desguarneceria a cidade”, comentou a Comunicação da PM. “Além do deslocamento que seria longo, devido ao trânsito de sábado a noite no ferry boat, pois estavam acontecendo shows gratuitos com artistas nacionais em Matinhos e Pontal do Paraná, além de um (show) privado em Guaratuba”.

Iremos atualizar este conteúdo com informações sobre o estado de saúde do bebê.