Sob críticas, DER apresenta projeto da duplicação entre Matinhos e Pontal

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil), realizou na tarde desta terça-feira (16), uma audiência pública virtual sobre a obra de duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná.

A audiência foi realizada na sede do DER, em Curitiba, e a população teve de acompanhar pela internet, em um canal no Youtube. O formato gerou críticas do Ministério Público do Paraná, que apontou irregularidades e encaminhou recomendação para que a audiência fosse adiada para que a participação social fosse assegurada.

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, acompanhou a audiência na capital e deixou claro que é a favor do projeto, mas fez solicitações para que alguns pontos fossem alterados. Segundo ele, as mudanças pedidas buscam o benefício da população matinhense.

A Prefeitura de Matinhos destacou uma informação divulgada pelo DER: "A realização desta audiência na modalidade virtual não exclui a possibilidade de realização de novas audiências, na modalidade presencial ou híbrida, visando garantir que todos os interessados tenham acesso a estas informações."



A obra deve custar R$ 300 milhões e ficar pronta em 3 anos

Com extensão de aproximadamente 14,5 quilômetros, o primeiro trecho começa na ponte sobre o canal de Matinhos e segue até o entroncamento com a PR-407, no balneário Praia de Leste. Para a pista central, está prevista a implantação de quatro faixas (duas para cada sentido) de 3,5 m de largura, e acostamentos externos de 2 metros, todos em pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura.

Entre as obras de arte especiais estudadas, estão a duplicação da ponte sobre o canal de Matinhos e a duplicação da ponte sobre o Rio Balneário, próximo ao final do trecho.

Também será implantado um viaduto na interseção com a Avenida Curitiba, sendo que um dos sentidos da rodovia será elevado enquanto o outro permanece em nível, com o tráfego da avenida sendo integrado à rodovia por vias marginais.

As marginais terão 4,6 m de largura, sentido único, com estacionamentos de remanso nos canteiros, e serão implantadas de modo contínuo em praticamente todo o trecho, utilizando o pavimento flexível asfáltico. Também estão previstas ciclovias bidirecionais com 2,5 m e passeios para pedestres com 3 m de largura, em ambos os sentidos da rodovia.

Para garantir a segurança dos pedestres e dos ciclistas para travessia da PR-412, estão previstos 24 dispositivos, sendo 12 por sistema de semáforo, dez travessias elevadas e duas travessias não elevadas. O trecho receberá ainda iluminação pública e nova sinalização vertical, adequada à nova composição da rodovia.

Questionamentos – Interessados que não puderam acompanhar a audiência pública ao vivo e registrar seu questionamento ou contribuição podem assistir a gravação do evento e encaminhar sua manifestação via e-protocolo, no e-mail [email protected], ou pelo aplicativo WhatsApp no número (41) 9-9283-1480.

Todas as participações serão respondidas diretamente ao demandante e também coletadas e publicadas no portal do DER/PR. Uma vez analisadas todas as sugestões e esclarecidas as dúvidas, será publicado o edital da obra.

BID – A elaboração do projeto de duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste está incluída no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O orçamento estimado da obra é de cerca de R$ 300 milhões, com prazo de execução de três anos.

Guaratuba – Na mesma tarde, logo seguida, foi apresentado, também pela internet, o anteprojeto da duplicação da PR-412 em Guaratuba, entre a divisa com Santa Catarina, em Garuva, e o trevo do balneário Coroados.

Matinhos denuncia que projeto transforma avenida em via rápida

Avenida Paranaguá / PR-412 é uma via urbana | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Matinhos reclama que projeto vai isolar os dois lados da rodovia, que é uma via urbana muito utilizada, a Avenida Paranaguá. Algumas soluções apresentadas no final de 2023 geraram críticas de moradores da cidade, principalmente comerciantes.

Eles reclamam da mureta de concreto entre as pistas, poucos acessos às vias locais e ao comércio, poucas travessias de pedestre e um viaduto na Avenida Curitiba, previstos no projeto original

A proposta original levou o prefeito Zé da Ecler, um grupo de empresários da cidade e deputados estaduais a reunir-se, em outubro, com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Na reunião ficou definido que uma comissão iria promover aperfeiçoamento do projeto de duplicação.

