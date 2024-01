6º Afoxé Filhos de Iemanjá acontece no dia 3 em Paranaguá

Afoxê em 2023 | foto: Christian Barbosa

Está marcado para o dia 3 de fevereiro (sábado), a 6ª edição do Ilê Asé Afoxé Filhos de Iemanjá, em Paranaguá. O evento celebra a cultura e a religiosidade afro-brasileira e acontece uma semana antes do início do Carnaval

O afoxé tem música, dança, canto e rituais, expressando a fé e a devoção aos orixás, em especial a Iemanjá, a rainha do mar. A concentração é às 16h, na Igreja São Benedito, um dos símbolos da resistência negra em Paranaguá.

Às 17h, inicia percursos pelas alamedas e ruas da cidade, passando pelo Centro Histórico, pela Igreja Matriz, O Largo Monsenhor Celso, o Instituto Histórico e Geográfico que possui o pelourinho original, que é um dos 18 ainda em pé no Brasil, e depois até a Praça do Pelourinho, que tem um segundo pelourinho, e ali são realizadas orações dentro dos ritos dos povos de terreiros,

Neste ano, o Afoxé também vai contar com a participação de um grupo de maracatu da cidade de Matinhos e foram programados dois ensaios abertos ao público, que são eventos em si.

O primeiro ensaio aconteceu no dia 14 e segundo está marcado para um domingo antes do Afoxé, no dia 28 de janeiro, às 20h, no Largo do Itiberê, próximo ao embarque das ilhas e da estátua de Iemanjá.

O 6º Afoxé é uma iniciativa da Associação Cristã de Estudos da Fraternidade e Irmanada (Acefi) e Centro Espirita Filhos de Iemanjá (Cefi) em parceria com a Secultur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá (IHGP).